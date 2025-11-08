https://sputnik-georgia.ru/20251108/lidery-gruzinskoy-oppozitsionnoy-partii-lelo-dolzhny-vyplatit-po-millionu-za-svobodu--295700909.html

Лидеры грузинской оппозиционной партии "Лело" должны выплатить по миллиону за свободу

Лидеры грузинской оппозиционной партии "Лело" должны выплатить по миллиону за свободу

08.11.2025

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал залог в качестве меры пресечения в размере миллиона лари каждому из двух лидеров оппозиционной партии "Сильная Грузия – Лело", обвиняемых в саботаже. Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе должны внести сумму залога в течение 30 дней. Если этого не произойдет, мера пресечения будет пересмотрена. По данным следствия, в октябре 2024 года, после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах, под предлогом фальсификации Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе вместе с другими оппозиционными партиями начали активные действия для радикализации процесса на улице. По версии следствия, акции, начавшиеся у здания парламента, в короткие сроки вышли за рамки, установленные законом. Неоднократно имели место целенаправленные и организованные столкновения с полицией, бросание так называемых "коктейлей Молотова", легковоспламеняющихся и зажигательных веществ в сторону правоохранителей. По данным прокуратуры, действия протестующих координировались вышеупомянутыми политиками. Помимо Хазарадзе и Джапаридзе, обвинения по этому делу предъявлены экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и другим политикам. Вопрос их меры пресечения не поднимался, так как они находятся в заключении. По данным прокуратуры, Саакашвили предъявлены обвинения по статье "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти", лидеру партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе и лидеру партии "Гирчи – больше свободы" – по статьям "Саботаж" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности". Торжество правосудия или месть – в Грузии оценили обвинения оппозиционных политиков>>Лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария предъявлены обвинения по статьям "Саботаж", "Предоставление материальных ценностей для саботажа" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности". Лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия и лидеры партии "Сильная Грузия – Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвиняются в саботаже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

