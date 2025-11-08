Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251108/v-gruzii-k-otvetstvennosti-privlekli-pochti-25-tys-chelovek-za-nepodchinenie-politsii-295700165.html
В Грузии к ответственности привлекли почти 2,5 тыс человек за неподчинение полиции
В Грузии к ответственности привлекли почти 2,5 тыс человек за неподчинение полиции
Sputnik Грузия
Из общего числа привлеченных к административной ответственности – 28 несовершеннолетних 08.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-08T18:01+0400
2025-11-08T18:01+0400
грузия
новости
общество
преступность в грузии
тбилиси
шида картли
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291071511_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_26baa8502adc92558b839eef8901ca83.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 2 369 человек в период с 1 января по 16 октября 2025 года за неподчинение или невыполнение законного требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Неподчинение или невыполнение законного требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, с 1 октября 2025 года является одной из причин выдворения иностранных граждан из Грузии. Новые правила проведения акций в Грузии в работе – 29 задержанных за пять дней&gt;&gt;По данным МВД, в период с 1 января по 16 октября 2025 всего был зафиксирован 2 841 случай неподчинения полиции или невыполнения ее требования и привлечены к ответственности 126 женщин и 2 243 мужчины. Из общего числа привлеченных к административной ответственности – 28 несовершеннолетних. Наибольшее число нарушений, по данным МВД, фиксируется в Тбилиси, Аджарской АР и в регионе Шида Картли. Неподчинение законному требованию сотрудника полиции или его невыполнение караются административным арестом на срок до 60 дней, согласно новой норме Кодекса административных нарушений. Третье подобное нарушение приведет уже к уголовной ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
тбилиси
шида картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291071511_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4e8914f71b34f02c4ca1d5fd1af395a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, преступность в грузии, тбилиси, шида картли
грузия, новости, общество, преступность в грузии, тбилиси, шида картли

В Грузии к ответственности привлекли почти 2,5 тыс человек за неподчинение полиции

18:01 08.11.2025
© photo: Sputnik / StringerПолиция. Спецназ. Акция протеста объединенной оппозиции 25 ноября 2024 года
Полиция. Спецназ. Акция протеста объединенной оппозиции 25 ноября 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Из общего числа привлеченных к административной ответственности – 28 несовершеннолетних
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 2 369 человек в период с 1 января по 16 октября 2025 года за неподчинение или невыполнение законного требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей.
Неподчинение или невыполнение законного требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, с 1 октября 2025 года является одной из причин выдворения иностранных граждан из Грузии.
Новые правила проведения акций в Грузии в работе – 29 задержанных за пять дней>>
По данным МВД, в период с 1 января по 16 октября 2025 всего был зафиксирован 2 841 случай неподчинения полиции или невыполнения ее требования и привлечены к ответственности 126 женщин и 2 243 мужчины. Из общего числа привлеченных к административной ответственности – 28 несовершеннолетних.
Наибольшее число нарушений, по данным МВД, фиксируется в Тбилиси, Аджарской АР и в регионе Шида Картли. Неподчинение законному требованию сотрудника полиции или его невыполнение караются административным арестом на срок до 60 дней, согласно новой норме Кодекса административных нарушений. Третье подобное нарушение приведет уже к уголовной ответственности.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0