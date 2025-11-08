https://sputnik-georgia.ru/20251108/v-gruzii-k-otvetstvennosti-privlekli-pochti-25-tys-chelovek-za-nepodchinenie-politsii-295700165.html

В Грузии к ответственности привлекли почти 2,5 тыс человек за неподчинение полиции

Из общего числа привлеченных к административной ответственности – 28 несовершеннолетних 08.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 2 369 человек в период с 1 января по 16 октября 2025 года за неподчинение или невыполнение законного требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Неподчинение или невыполнение законного требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, с 1 октября 2025 года является одной из причин выдворения иностранных граждан из Грузии. Новые правила проведения акций в Грузии в работе – 29 задержанных за пять дней>>По данным МВД, в период с 1 января по 16 октября 2025 всего был зафиксирован 2 841 случай неподчинения полиции или невыполнения ее требования и привлечены к ответственности 126 женщин и 2 243 мужчины. Из общего числа привлеченных к административной ответственности – 28 несовершеннолетних. Наибольшее число нарушений, по данным МВД, фиксируется в Тбилиси, Аджарской АР и в регионе Шида Картли. Неподчинение законному требованию сотрудника полиции или его невыполнение караются административным арестом на срок до 60 дней, согласно новой норме Кодекса административных нарушений. Третье подобное нарушение приведет уже к уголовной ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

