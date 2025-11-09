https://sputnik-georgia.ru/20251109/mikautadze-i-kakabadze-propustyat-matchi-sbornoy-po-futbolu-protiv-ispanii-i-bolgarii-295715992.html

Микаутадзе и Какабадзе пропустят матчи сборной по футболу против Испании и Болгарии

Вместо травмированных игроков Саньоль вызвал в команду нападающего "Ариса" из Лимассола Георгия Квилитая и игрока "Черкасс" Шоту Ноникашвили 09.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Нападающий испанского "Вильярреала" Георгий Микаутадзе и защитник "Кракова" Отар Какабадзе не смогут помочь сборной Грузии в ноябрьских матчах с Испанией и Болгарией из-за травм, сообщили в пресс-службе Национальной сборной. Сборная Грузии по футболу 15 ноября примет дома Испанию, а 18 ноября – сыграет в Болгарии. Этими матчами подопечные Вилли Саньоля завершат отборочный этап чемпионата мира 2026. Вместо травмированных игроков Саньоль вызвал в команду нападающего "Ариса" из Лимассола Георгия Квилитая и игрока "Черкасс" Шоту Ноникашвили. Кроме того, с весны залечивает травму один из ключевых игроков команды Георгий Чакветадзе. Измененный состав сборной Грузии: Вратари: Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль", Англия), Лука Гугешашвили ("ПАОК", Греция), Давид Кереселидзе ("Дила", Гори). Защитники: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Лука Лочошвили ("Нюрнберг", Германия), Георгий Гочолеишвили ("Гамбург", Германия), Саба Гогличидзе ("Удинезе", Италия), Александр Нариманидзе ("Жилина", Словакия). Полузащитники/нападающие: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Спортинг", Португалия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Шота Ноникашвили ("Черкассы", Украина), Ника Гагнидзе ("Колос", Украина), Владимир Мамучашвили ("Торпедо", Кутаиси), Габриэль Сигуа ("Лозанна Спорт", Швейцария), Нодар Ломинадзе ("Эшторил", Португалия), Георгий Цитаишвили ("Мец", Франция), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Георгий Абуашвили ("Мец", Франция"), Юрий Табатадзе ("Кадис", Испания), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Франция), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Квернадзе ("Фрозиноне", Италия), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Георгий Квилитая ("Арис" Лимассол, Кипр). Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап. В октябрьских встречах Грузия проиграла в гостях Испании 2:0, а затем Турции – 4:1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

