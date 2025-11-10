https://sputnik-georgia.ru/20251110/arabskie-milliardy-ne-ugroza-massovoy-migratsii-arabov-v-gruziyu---ministr-295724765.html
Арабские миллиарды не угроза массовой миграции арабов в Грузию - министр
Арабские миллиарды не угроза массовой миграции арабов в Грузию - министр
Sputnik Грузия
Проект наоборот будет содействовать сокращению трудовой миграции из Грузии, так как в Тбилиси и Гонио будет создано более 30 тысяч рабочих мест 10.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-10T18:58+0400
2025-11-10T18:58+0400
2025-11-10T18:58+0400
грузия
новости
экономика
мариам квривишвили
гонио
тбилиси
туризм
инвестиции
оаэ
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275689801_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6f5022e9cfb023490a2d9a8c5d3361d5.jpg
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Спекулятивные заявления о возможном росте нелегальной миграции в Грузию не имеют никакого отношения к масштабным инвестициям арабской девелоперской компании Eagle Hills, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Ранее в оппозиционной партии "Лело" заявили, что проекты крупнейшей арабской строительной компании EMAAR Group в Грузии, которая намерена вложить в страну беспрецендентные инвестиции в 6,6 миллиардов долларов, противоречат национальным интересам страны, и дают зеленый свет для массовой миграции арабов в Грузию. По ее словам, проект наоборот будет содействовать сокращению трудовой миграции из Грузии, так как в Тбилиси и Гонио будет создано более 30 тысяч рабочих мест за счет появления новых гостиниц и ресторанов. "С одной стороны, мы обеспечим населению Грузии достойные возможности трудоустройства в рамках этого проекта, а с другой стороны, мы уверены, что именно этот проект своим масштабом будет способствовать сокращению трудовой миграции из нашей страны", — отметила Квривишвили. Грузия подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио. Детали сделки Государство Грузии стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Кроме того, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. То есть власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20251024/arabskie-milliardy-dlya-gruzii-na-kakikh-usloviyakh-dogovorilis-storony-295526281.html
гонио
тбилиси
оаэ
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275689801_51:0:1472:1066_1920x0_80_0_0_120e97f7f7e9c20d7d1413103d82fae9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, мариам квривишвили, гонио, тбилиси, туризм, инвестиции, оаэ
грузия, новости, экономика, мариам квривишвили, гонио, тбилиси, туризм, инвестиции, оаэ
Арабские миллиарды не угроза массовой миграции арабов в Грузию - министр
Проект наоборот будет содействовать сокращению трудовой миграции из Грузии, так как в Тбилиси и Гонио будет создано более 30 тысяч рабочих мест
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Спекулятивные заявления о возможном росте нелегальной миграции в Грузию не имеют никакого отношения к масштабным инвестициям арабской девелоперской компании Eagle Hills, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Ранее в оппозиционной партии "Лело" заявили, что проекты крупнейшей арабской строительной компании EMAAR Group в Грузии, которая намерена вложить в страну беспрецендентные инвестиции в 6,6 миллиардов долларов, противоречат национальным интересам страны, и дают зеленый свет для массовой миграции арабов в Грузию.
"Мы видим целенаправленную ложь и попытки связать миграцию с инвестициями. Мы все прекрасно знаем, что в Грузии действует миграционное законодательство. Более того, наша страна отличается жесткой политикой в отношении нелегальной миграции. Поэтому в рамках масштабных инвестиций Eagle Hills риск в сторону нелегальной миграции равен нулю", — заявила Квривишвили.
По ее словам, проект наоборот будет содействовать сокращению трудовой миграции из Грузии, так как в Тбилиси и Гонио будет создано более 30 тысяч рабочих мест за счет появления новых гостиниц и ресторанов.
"С одной стороны, мы обеспечим населению Грузии достойные возможности трудоустройства в рамках этого проекта, а с другой стороны, мы уверены, что именно этот проект своим масштабом будет способствовать сокращению трудовой миграции из нашей страны", — отметила Квривишвили.
Грузия подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио.
Государство Грузии стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.
Кроме того, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. То есть власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора.
На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария).
Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.