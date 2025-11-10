https://sputnik-georgia.ru/20251110/arabskie-milliardy-ne-ugroza-massovoy-migratsii-arabov-v-gruziyu---ministr-295724765.html

Арабские миллиарды не угроза массовой миграции арабов в Грузию - министр

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Спекулятивные заявления о возможном росте нелегальной миграции в Грузию не имеют никакого отношения к масштабным инвестициям арабской девелоперской компании Eagle Hills, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Ранее в оппозиционной партии "Лело" заявили, что проекты крупнейшей арабской строительной компании EMAAR Group в Грузии, которая намерена вложить в страну беспрецендентные инвестиции в 6,6 миллиардов долларов, противоречат национальным интересам страны, и дают зеленый свет для массовой миграции арабов в Грузию. По ее словам, проект наоборот будет содействовать сокращению трудовой миграции из Грузии, так как в Тбилиси и Гонио будет создано более 30 тысяч рабочих мест за счет появления новых гостиниц и ресторанов. "С одной стороны, мы обеспечим населению Грузии достойные возможности трудоустройства в рамках этого проекта, а с другой стороны, мы уверены, что именно этот проект своим масштабом будет способствовать сокращению трудовой миграции из нашей страны", — отметила Квривишвили. Грузия подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио. Детали сделки Государство Грузии стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Кроме того, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. То есть власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

