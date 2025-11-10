https://sputnik-georgia.ru/20251110/kaladze-gruzinskaya-mechta-khochet-ot-es-tolko-odnogo--spravedlivogo-otnosheniya-295722309.html

Каладзе: "Грузинская мечта" хочет от ЕС только одного – справедливого отношения

Все заявления ЕС в отношении Грузии пропитаны ложью, основаны исключительно на лжи и не содержат никакой реальности, считает генсек правящей партии 10.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" требует от Евросоюза только одного – справедливого отношения к грузинскому государству и народу, заявил Генсек партии Каха Каладзе журналистам. Согласно опубликованному в начале ноября отчету Еврокомиссии, на фоне заключения Европейского совета 2024 года Грузия остается страной-кандидатом только на словах – в условиях продолжающегося отката от демократических принципов. По его словам, значительная часть сегодняшней европейской бюрократии потеряла свое лицо. Все их заявления в отношении Грузии пропитаны ложью, основаны исключительно на лжи и не содержат ничего от реальности. "Также крайне серьезным является тот факт, что они неоднократно пытались организовать революцию, государственный переворот и свергнуть власть в стране. Конечно, все это очень серьезно и категорически неприемлемо", – заявил Каладзе. Как отметил мэр, "Грузинская мечта" не требует легитимации выборов от Евросоюза, так как легитимацию выборов осуществляет грузинский народ. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

