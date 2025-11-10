https://sputnik-georgia.ru/20251110/nas-obvinyayut-nespravedlivo-glava-mid-o-pozitsii-es-po-gruzii-295718712.html

Нас обвиняют несправедливо: глава МИД о позиции ЕС по Грузии

Нас обвиняют несправедливо: глава МИД о позиции ЕС по Грузии

Sputnik Грузия

В условиях несправедливого отношения Брюсселя в адрес Тбилиси глава МИД Грузии не видит возможности для исправления сложившейся напряженной ситуации между... 10.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-10T12:52+0400

2025-11-10T12:52+0400

2025-11-10T12:52+0400

политика

грузия

новости

мака бочоришвили

ираклий кобахидзе

брюссель

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288443027_0:119:960:659_1920x0_80_0_0_3e476d33b935449690c14a714c65385c.jpg

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. За последние годы Грузия неоднократно становилась объектом несправедливых обвинений, однако страна последовательно и добросовестно выполняет все обязательства, включая соблюдение санкций Евросоюза, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Ранее СМИ распространили информацию о том, что сеть компаний из Латвии, Литвы и Эстонии заправляла танкеры российского "теневого флота", с помощью которого Россия обходит санкции и экспортирует нефть в другие страны. Об этом говорится в журналистском расследовании литовской общественно-правовой медиакомпании LRT. Глава внешнеполитического ведомства также отметила, что ответственность за приостановку диалога между Грузией и Евросоюзом лежит не на Тбилиси, а на Брюсселе. По ее словам, Грузия не прекращала и не приостанавливала ни одного направления сотрудничества, тогда как именно решения, принимаемые в Брюсселе, привели к замедлению и охлаждению отношений. "Для нас это очень прискорбно. Однако в нынешних условиях, когда мы наблюдаем несправедливое отношение к Грузии, трудно представить, как можно исправить эту ситуацию", – добавила она. Посол ЕС Павел Герчинский ранее подтвердил, что решение о приостановке процесса вступления Грузии в ЕС было принято за пять месяцев до заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В письме МИД он указал, что, в соответствии с выводами Европейского совета от 27 июня 2024 года, участие Грузии в ряде проектов ЕС по безопасности и борьбе с организованной преступностью приостановлено. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20251108/kritika-ot-es-soglasheniya-s-kitaem-i-strasti-vokrug-arabskogo-proekta--gruziya-za-nedelyu--295700648.html

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, брюссель, еврокомиссия