Критика от ЕС, соглашения с Китаем и страсти вокруг арабского проекта – Грузия за неделю
Критика от ЕС, соглашения с Китаем и страсти вокруг арабского проекта – Грузия за неделю
08.11.2025
Главным событием уходящей недели стал доклад Еврокомиссии по успехам Грузии на пути в ЕС. Согласно докладу, состояние демократии в Грузии было отмечено значительным откатом назад в течение отчетного периода. Особой критике подверглись действия правительства за последний год. По данным Еврокомиссии, власти не отчитались о реализации ключевых реформ (девяти шагов), изложенных в Коммюнике Комиссии о политике расширения 2023 года, что имеет решающее значение для прогресса Грузии на пути вступления в ЕС. При этом в докладе отмечено, что власти Грузии продолжали заявлять об интеграции в ЕС как о своем главном приоритете, систематически участвуя во враждебной антиевропейской риторике, манипулятивных нарративах и теориях заговора, что подрывает соответствие Грузии ценностям ЕС и ослабляет ее способность противостоять иностранным дезинформационным угрозам, отмечено в документе. Обвинения в адрес ЕС В ответ на доклад Евросоюза власти Грузии обрушились с критикой на ЕС, назвав сам отчет тенденциозным, а заявления Еврокомиссаров – "направленными на оказание влияния на внутреннюю политику Грузии и противоречащими как духу отношений между Грузией и Европейским союзом, так и общим интересам стран". Более того, по мнению спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, регресс наблюдается не у Грузии, а у Евросоюза, и Брюссель все больше отдаляется от европейских ценностей. А вот премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия хочет стать частью лучшего по качеству Евросоюза, когда регресс, который переживает сегодня европейское пространство как в плане демократии, прав человека, так и экономики, будет остановлен. Важный визит в Китай На этой неделе грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе посетила Китай, где провела встречи с высшим руководством Китая. В ходе визита был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между двумя странами в различных сферах. Кроме того, Грузия примет участие в Международной китайской выставке импортных товаров, которая стартовала 5 ноября. Скандал вокруг арабского проектаМежду тем, пока Грузия разбиралась с внешнеполитическими отношениями, в стране разгорелся скандал из-за инвестиционного соглашения с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также создания совместного предприятия, согласно чему арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио. В оппозиции критикуют проект как непрозрачный, рискованный и потенциально коррупционный, противоречащий национальным интересам Грузии. По мнению оппозиционно настроенной части общества, это приведет к потере грузинской земли и "арабизации".Власти критику отрицают и утверждают, что проект – это новые экономические возможности для грузинского бизнеса, открывающие новые перспективы для грузинского девелоперского и туристического секторов. Новые обвинения оппозицииСамым громким уголовным делом этой недели стали обвинения экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и лидерам ряда оппозиционных партий по их деятельности после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. По данным прокуратуры, Саакашвили предъявлены обвинения по статье "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти", лидеру партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе и лидеру партии "Гирчи – больше свободы" – по статьям "Саботаж" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности".Лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария предъявлены обвинения по статьям "Саботаж", "Предоставление материальных ценностей для саботажа" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности". Лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия и лидеры партии "Сильная Грузия – Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвиняются в саботаже. Для Хазардзе и Джапаридзе Тбилисский городской суд избрал залог в качестве меры пресечения в размере миллиона лари каждому.Текущий курс лари по отношению к доллару США составляет 2,7075 GEL/$1. В правящей партии "Грузинская мечта" расценили обвинения оппозиционерам как логичное торжество справедливости, в то время как в оппозиционном спектре эти обвинения сочли местью и расправой над оппонентами. А между тем Национальный банк Грузии повысил прогноз годовой инфляции в 2025 году с 3,8% до 4%, говорится в сообщении регулятора. Годовая инфляция (октябрь 2025 года к октябрю 2024-го) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. По данным Нацбанка, на фоне глобальных тенденций экономическая неопределенность высока, и он использует все инструменты для поддержания стабильности цен – это означает, что общий рост цен в среднесрочной перспективе будет близок к 3%.
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия
Главным событием уходящей недели стал доклад Еврокомиссии по успехам Грузии на пути в ЕС. Согласно докладу, состояние демократии в Грузии было отмечено значительным откатом назад в течение отчетного периода. Особой критике подверглись действия правительства за последний год.
По данным Еврокомиссии, власти не отчитались о реализации ключевых реформ (девяти шагов), изложенных в Коммюнике Комиссии о политике расширения 2023 года, что имеет решающее значение для прогресса Грузии на пути вступления в ЕС.
При этом в докладе отмечено, что власти Грузии продолжали заявлять об интеграции в ЕС как о своем главном приоритете, систематически участвуя во враждебной антиевропейской риторике, манипулятивных нарративах и теориях заговора, что подрывает соответствие Грузии ценностям ЕС и ослабляет ее способность противостоять иностранным дезинформационным угрозам, отмечено в документе.
В ответ на доклад Евросоюза власти Грузии обрушились с критикой на ЕС, назвав сам отчет тенденциозным, а заявления Еврокомиссаров – "направленными на оказание влияния на внутреннюю политику Грузии и противоречащими как духу отношений между Грузией и Европейским союзом, так и общим интересам стран".
Более того, по мнению спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, регресс наблюдается не у Грузии, а у Евросоюза, и Брюссель все больше отдаляется от европейских ценностей.
А вот премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия хочет стать частью лучшего по качеству Евросоюза, когда регресс, который переживает сегодня европейское пространство как в плане демократии, прав человека, так и экономики, будет остановлен.
На этой неделе грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе посетила Китай, где провела встречи с высшим руководством Китая. В ходе визита был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между двумя странами в различных сферах.
Кроме того, Грузия примет участие в Международной китайской выставке импортных товаров, которая стартовала 5 ноября.
"Отношения между Грузией и Китаем развиваются стабильно, основываясь на принципах взаимного уважения, равенства и сотрудничества", – сказал Кобахидзе.
Скандал вокруг арабского проекта
Между тем, пока Грузия разбиралась с внешнеполитическими отношениями, в стране разгорелся скандал из-за инвестиционного соглашения с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также создания совместного предприятия, согласно чему арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио.
В оппозиции критикуют проект как непрозрачный, рискованный и потенциально коррупционный, противоречащий национальным интересам Грузии. По мнению оппозиционно настроенной части общества, это приведет к потере грузинской земли и "арабизации".
Власти критику отрицают и утверждают, что проект – это новые экономические возможности для грузинского бизнеса, открывающие новые перспективы для грузинского девелоперского и туристического секторов.
Новые обвинения оппозиции
Самым громким уголовным делом этой недели стали обвинения экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и лидерам ряда оппозиционных партий по их деятельности после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.
По данным прокуратуры, Саакашвили предъявлены обвинения по статье "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти", лидеру партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе и лидеру партии "Гирчи – больше свободы" – по статьям "Саботаж" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности".
Лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария предъявлены обвинения по статьям "Саботаж", "Предоставление материальных ценностей для саботажа" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности". Лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия и лидеры партии "Сильная Грузия – Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвиняются в саботаже. Для Хазардзе и Джапаридзе Тбилисский городской суд избрал залог в качестве меры пресечения в размере миллиона лари каждому.
Текущий курс лари по отношению к доллару США составляет 2,7075 GEL/$1.
В правящей партии "Грузинская мечта" расценили обвинения оппозиционерам как логичное торжество справедливости, в то время как в оппозиционном спектре эти обвинения сочли местью и расправой над оппонентами.
Национальный банк Грузии повысил прогноз годовой инфляции в 2025 году с 3,8% до 4%, говорится в сообщении регулятора. Годовая инфляция (октябрь 2025 года к октябрю 2024-го) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%.
По данным Нацбанка, на фоне глобальных тенденций экономическая неопределенность высока, и он использует все инструменты для поддержания стабильности цен – это означает, что общий рост цен в среднесрочной перспективе будет близок к 3%.