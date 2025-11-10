https://sputnik-georgia.ru/20251110/vykhod-ocheviden-papuashvili-nazval-usloviya-dlya-vosstanovleniya-otnosheniy-gruzii-s-es-295720114.html

Выход очевиден: Папуашвили назвал условия для восстановления отношений Грузии с ЕС

Выход очевиден: Папуашвили назвал условия для восстановления отношений Грузии с ЕС

Sputnik Грузия

Как заявил глава парламента, причины обострения отношений между Грузией и ЕС заключаются в отходе Брюсселя от общих европейских ценностей, и, прежде всего, от... 10.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-10T13:53+0400

2025-11-10T13:53+0400

2025-11-10T13:53+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

шалва папуашвили

европа

брюссель

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179677_212:416:1900:1365_1920x0_80_0_0_b85d477f5161deba0cae6494ef50cb76.jpg

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Брюссель сможет восстановить отношения с грузинским народом, лишь вернувшись к подлинным европейским ценностям и признав значение демократии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно опубликованному в начале ноября отчету Еврокомиссии, на фоне заключения Европейского совета 2024 года Грузия остается страной-кандидатом только на словах – в условиях продолжающегося отката от демократических принципов. Как заявил глава парламента, причины обострения отношений между Грузией и ЕС очевидны. По его словам, Брюссель отошел от общих европейских ценностей, и, прежде всего, от принципа уважения к демократии. Папуашвили подчеркнул, что невозможно уважать демократию, то есть власть народа, и в то же время вмешиваться в выбор другого народа. Масштаб и интенсивность, с которыми Брюссель и некоторые его послы вмешались в парламентские выборы 2024 года, по его оценке, представляют собой нарушение как Устава ООН, так и Венской конвенции, то есть международного правопорядка, основанного на правилах. "Невозможно уважать демократию и при этом игнорировать закон и правосудие. Брюссель уже достаточно раз проиграл грузинской судебной системе, чтобы сегодня с такой высокомерностью отвергать ее решения", – подчеркнул Папуашвили. По его мнению, невозможно уважать демократию и не осуждать политически мотивированные преступления. В этом контексте Папуашвили отметил отказ посла ЕС в Грузии Павла Герчинского осудить насилие, произошедшее 4 октября, которое, по оценке главы парламента, демонстрирует моральный и ценностный кризис, в котором оказался Брюссель. "Современная Европа не просто не дистанцируется от насилия, она открыто становится на сторону насильников", – написал глава парламента. Ранее Герчинский, отвечая на вопрос о событиях 4 октября, напомнил о заявлении верховного представителя ЕС Каи Каллас и еврокомиссара Марты Кос, которые, по его словам, призвали все стороны воздержаться от насилия, сохранять спокойствие и проявлять сдержанность в послевыборный период, а также призвали власти обеспечить защиту прав человека. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20251105/pochemu-es-ne-osudil-shturm-dvortsa-papuashvili-kritikuet-bryussel-za-otkat-demokratii-295664147.html

тбилиси

европа

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, европа, брюссель, еврокомиссия