Грузия сыграет с Украиной в отборе на чемпионат мира по баскетболу 2027

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проведет первый матч отборочного этапа чемпионата мира 2027 года против команды Украины 27 ноября на "Тбилиси Арена". Билеты уже поступили в продажу. Один покупатель может приобрести не более 10 билетов, стоимость которых составляет от 25 до 110 лари. Начало встречи в 21:00 по тбилисскому времени. Расписание матчей грузинской команды: Первый этап Тридцать две команды разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Внутри групп все команды сыграют друг с другом дважды: дома и на выезде. Три лучшие команды группы выйдут в следующий этап. Второй этап На втором этапе команды разделят на четыре новые группы. Будут учитываться результаты, показанные на первом этапе, – это означает, что каждый матч станет решающим. Три лучшие команды из каждой группы сыграют на чемпионате мира. Сборная Грузии дебютировала на чемпионате мира в 2023 году. Тогда команда под руководством Илиаса Зуроса прошла первый групповой этап и вошла в число 16 лучших команд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

