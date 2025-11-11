https://sputnik-georgia.ru/20251111/gruziya-sygraet-s-ukrainoy-v-otbore-na-chempionat-mira-po-basketbolu-2027-295728214.html
Грузия сыграет с Украиной в отборе на чемпионат мира по баскетболу 2027
Грузия сыграет с Украиной в отборе на чемпионат мира по баскетболу 2027
Sputnik Грузия
Тридцать две команды разделены на восемь групп по четыре команды в каждой, внутри групп все команды сыграют друг с другом дважды: дома и на выезде 11.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-11T18:09+0400
2025-11-11T18:09+0400
2025-11-11T18:09+0400
спорт
грузия
новости
украина
испания
дания
новости грузинского баскетбола
баскетбол
сборная грузии по баскетболу
чемпионат мира по баскетболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1e/294715982_0:67:1200:742_1920x0_80_0_0_078782f59c8b1cdeff996e08087d1fc9.jpg
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проведет первый матч отборочного этапа чемпионата мира 2027 года против команды Украины 27 ноября на "Тбилиси Арена". Билеты уже поступили в продажу. Один покупатель может приобрести не более 10 билетов, стоимость которых составляет от 25 до 110 лари. Начало встречи в 21:00 по тбилисскому времени. Расписание матчей грузинской команды: Первый этап Тридцать две команды разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Внутри групп все команды сыграют друг с другом дважды: дома и на выезде. Три лучшие команды группы выйдут в следующий этап. Второй этап На втором этапе команды разделят на четыре новые группы. Будут учитываться результаты, показанные на первом этапе, – это означает, что каждый матч станет решающим. Три лучшие команды из каждой группы сыграют на чемпионате мира. Сборная Грузии дебютировала на чемпионате мира в 2023 году. Тогда команда под руководством Илиаса Зуроса прошла первый групповой этап и вошла в число 16 лучших команд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
испания
дания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1e/294715982_61:0:1140:809_1920x0_80_0_0_15d7a77e373741a194c24204d4c74714.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, украина, испания, дания, новости грузинского баскетбола, баскетбол, сборная грузии по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу
спорт, грузия, новости, украина, испания, дания, новости грузинского баскетбола, баскетбол, сборная грузии по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу
Грузия сыграет с Украиной в отборе на чемпионат мира по баскетболу 2027
Тридцать две команды разделены на восемь групп по четыре команды в каждой, внутри групп все команды сыграют друг с другом дважды: дома и на выезде
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проведет первый матч отборочного этапа чемпионата мира 2027 года против команды Украины 27 ноября на "Тбилиси Арена".
Билеты уже поступили в продажу. Один покупатель может приобрести не более 10 билетов, стоимость которых составляет от 25 до 110 лари.
Начало встречи в 21:00 по тбилисскому времени.
Расписание матчей грузинской команды:
27 ноября 2025 года: Грузия – Украина;
30 ноября: Испания – Грузия;
27 февраля 2026 года: Дания – Грузия;
2 июля: Украина – Грузия;
5 июля: Грузия – Испания.
Тридцать две команды разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Внутри групп все команды сыграют друг с другом дважды: дома и на выезде. Три лучшие команды группы выйдут в следующий этап.
На втором этапе команды разделят на четыре новые группы. Будут учитываться результаты, показанные на первом этапе, – это означает, что каждый матч станет решающим. Три лучшие команды из каждой группы сыграют на чемпионате мира.
Сборная Грузии дебютировала на чемпионате мира в 2023 году. Тогда команда под руководством Илиаса Зуроса прошла первый групповой этап и вошла в число 16 лучших команд.