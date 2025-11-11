https://sputnik-georgia.ru/20251111/zedazeni--odno-iz-samykh-zagadochnykh-mest-gruzii-gde-yazychestvo-vstretilos-s-khristianstvom-295740345.html

Зедазени – одно из самых загадочных мест Грузии, где язычество встретилось с христианством

Зедазени – одно из самых загадочных мест Грузии, где язычество встретилось с христианством

На высоте 1 178 метров, среди туманов и лесов, возвышается Зедазени – древний монастырь, хранящий тайны языческих богов и первых христианских монахов 11.11.2025

Зедазени не просто гора, а место, где переплелись языческие святыни и раннехристианские предания. Его называют одним из самых загадочных монастырей Грузии из-за множества преданий и исторических разночтений.Он расположен в 35 минутах езды от города Мцхета и всего в часе езды от Тбилиси. Благодаря большому историческому и религиозному значению, монастырь был внесен в список недвижимых культурных памятников национального значения в 2007 году. В глубокой древности на вершине Зедазени возвышался идол божества по имени Заден. История – от язычества до христианства Древние рукописи говорят, что культ этого бога был введен царем Иберии Парнаджом (или, как иногда упоминается, Фарнаджом) в первой половине II века до н. э. Заден почитался как покровитель урожая и властитель мира, а его имя, по мнению исследователей, связано с иранским yazadan – "ряд добрых духов". С идолом Задена связывали и одноименную крепость недалеко от древней столицы – Мцхета. В 40-е годы VI века на этом священном месте ассирийский отец Иоанн основал грузинский монастырь, положив тем самым конец многовековому языческому культу. Он прибыл из Месопотамии в Грузию. Его целью было укрепить и распространить христианскую веру в этих землях. Выбор отца Иоанна был осознанный: из-за бывшего капища гора считалась местом, где обитает множество нечистой силы. Монастырское движение VI века предполагало как раз уход из безопасных городов в те места, где обитали бесы. В окрестностях Мцхета самым страшным местом считалась именно Зедазенская гора.Отсюда отец Иоанн посылал учеников в разные уголки Грузии, чтобы они несли христианское учение дальше. Когда монахи разошлись, на горе остался жить Иоанн и его ученик Илия Дьякон. Здесь находилась келья Иоанна, где он завещал себя похоронить. С распространением христианства культ Задена был забыт, а память о нем сохранилась лишь в преданиях и в названии села Задени.Чудо на горе: источник возле Зедазени Согласно житию, на горе не было воды, и Илия Дьякон каждый день ходил за ней к Арагви. Чтобы упростить ему жизнь, Иоанн прочел молитву, и по его просьбе у храма забил родник. Одно время он был важной достопримечательностью монастыря. Отец Иоанн скончался, предположительно, в 573 году и был похоронен в гробнице под монастырем. После его смерти началось строительство церкви. В VIII веке католикос Мцхетский Клементос возвел на этом месте трехнефную базилику, и гробница святого Иоанна оказалась в северном нефе храма. Со временем это место укрепили, и до XI века оно служило важным оплотом Кахетинского царства. Хроники также повествуют о победе Давида Строителя над армией турок-сельджуков и царем Квирике Кахетинским в 1101 году. После этой победы царь Давид пожаловал Зедазени своему верному сподвижнику Ниание Бакуриани. Зедазени – место вражеских нашествий В XVII веке Зедазени сильно пострадал во время нашествия персидского шаха Аббаса. Несмотря на разрушения, здание монастыря уцелело. В XVIII веке на территории обители были построены колокольня и монашеские кельи. В том же столетии главный храм был перестроен по инициативе католикоса Доменти.К сожалению, вскоре монастырь опустел и стоял заброшенным вплоть до XIX века. Лишь тогда епископ Александр Окропиридзе взял монастырь под свое покровительство и полностью восстановил церковь: перекрыл крышу железом и благоустроил выход из алтаря в святилище.В начале XX века монастырь вновь оказался в руинах. Во времена Советского Союза, в 1938 и в 1970-1971 годах здесь проводились работы по очистке и реставрации. А 17 января 1946 года леса Зедазени и Сагурамо были объявлены государственным заповедником. О чем стоит помнить, отправляясь на Зедазени Дорога к монастырю пролегает сквозь живописный лес, наполняя путь особым спокойствием и прохладой. Подъем к монастырю довольно крутой. Добраться можно и на обычном седане, но важно помнить: делать это стоит только в теплое время года, а не зимой. Также сюда ведет прекрасный пеший маршрут: после поселка Сагурамо дорога поднимается с высоты около 770 до 1 200 метров, при этом протяженность маршрута составляет всего 4 километра.Зедазени и сегодня бережно хранит отголоски тех далеких эпох, когда на ее вершине звучали молитвы языческим богам, а затем зазвучали песнопения первых грузинских монахов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

