https://sputnik-georgia.ru/20251112/gruziya-pod-ugrozoy-poteri-bezviza-davlenie-radikalov-i-nadezhda-na-reshenie-es-295753883.html

Грузия под угрозой потери безвиза: давление радикалов и надежда на решение ЕС

Грузия под угрозой потери безвиза: давление радикалов и надежда на решение ЕС

Sputnik Грузия

27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных... 12.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-12T12:52+0400

2025-11-12T12:52+0400

2025-11-12T12:52+0400

политика

грузия

новости

брюссель

тбилиси

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1e/295151131_0:196:1379:972_1920x0_80_0_0_bbcafc45f3863310f4afe0b939213122.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Власти Грузии надеются, что страны-члены Европейского союза при принятии решения по безвизовому режиму будут руководствоваться объективными критериями, а не антигосударственными шагами грузинской оппозиции, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. По информации Prime Time, оппозиция требует приостановить визовую либерализацию для Грузии в Брюсселе. По данным издания, радикальная оппозиция просит иностранных союзников к концу ноября приостановить безвиз для Грузии и убеждает высокопоставленных чиновников в Брюсселе, что давление только на представителей власти не даст результата. "Они готовы на все, лишь бы были нанесены ущерб интересам страны. Подобные антигосударственные шаги мы видели много раз, просто надеемся, что это не станет решающим фактором при принятии окончательного решения странами-членами ЕС", – заявил Махашвили. По его оценке, отмена безвизового режима для Грузии со стороны Европейского союза стала бы крайне негативным шагом. Он отметил, что радикальная часть оппозиции поддерживает это решение, преследуя свои цели и не заботясь об интересах страны. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20251111/reputatsiya-pod-ugrozoy--novyy-posol-frantsii-v-gruzii-okazalsya-v-tsentre-skandala-295735088.html

брюссель

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, брюссель, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, еврокомиссия