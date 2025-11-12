Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251112/gruziya-pod-ugrozoy-poteri-bezviza-davlenie-radikalov-i-nadezhda-na-reshenie-es-295753883.html
Грузия под угрозой потери безвиза: давление радикалов и надежда на решение ЕС
Грузия под угрозой потери безвиза: давление радикалов и надежда на решение ЕС
Sputnik Грузия
27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных... 12.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-12T12:52+0400
2025-11-12T12:52+0400
политика
грузия
новости
брюссель
тбилиси
грузинская мечта - демократическая грузия
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1e/295151131_0:196:1379:972_1920x0_80_0_0_bbcafc45f3863310f4afe0b939213122.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Власти Грузии надеются, что страны-члены Европейского союза при принятии решения по безвизовому режиму будут руководствоваться объективными критериями, а не антигосударственными шагами грузинской оппозиции, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. По информации Prime Time, оппозиция требует приостановить визовую либерализацию для Грузии в Брюсселе. По данным издания, радикальная оппозиция просит иностранных союзников к концу ноября приостановить безвиз для Грузии и убеждает высокопоставленных чиновников в Брюсселе, что давление только на представителей власти не даст результата. "Они готовы на все, лишь бы были нанесены ущерб интересам страны. Подобные антигосударственные шаги мы видели много раз, просто надеемся, что это не станет решающим фактором при принятии окончательного решения странами-членами ЕС", – заявил Махашвили. По его оценке, отмена безвизового режима для Грузии со стороны Европейского союза стала бы крайне негативным шагом. Он отметил, что радикальная часть оппозиции поддерживает это решение, преследуя свои цели и не заботясь об интересах страны. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
https://sputnik-georgia.ru/20251111/reputatsiya-pod-ugrozoy--novyy-posol-frantsii-v-gruzii-okazalsya-v-tsentre-skandala-295735088.html
брюссель
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1e/295151131_39:0:1379:1005_1920x0_80_0_0_c2c6d8c78977818d00dafcfe8c2c0135.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, брюссель, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
политика, грузия, новости, брюссель, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, еврокомиссия

Грузия под угрозой потери безвиза: давление радикалов и надежда на решение ЕС

12:52 12.11.2025
© Courtesy of Levan MakhashviliДепутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили
Депутат от правящей партии Грузинская мечта – демократическая Грузия Леван Махашвили - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2025
© Courtesy of Levan Makhashvili
Подписаться
27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Власти Грузии надеются, что страны-члены Европейского союза при принятии решения по безвизовому режиму будут руководствоваться объективными критериями, а не антигосударственными шагами грузинской оппозиции, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили.
По информации Prime Time, оппозиция требует приостановить визовую либерализацию для Грузии в Брюсселе. По данным издания, радикальная оппозиция просит иностранных союзников к концу ноября приостановить безвиз для Грузии и убеждает высокопоставленных чиновников в Брюсселе, что давление только на представителей власти не даст результата.
"Они готовы на все, лишь бы были нанесены ущерб интересам страны. Подобные антигосударственные шаги мы видели много раз, просто надеемся, что это не станет решающим фактором при принятии окончательного решения странами-членами ЕС", заявил Махашвили.
Посол Франции в Грузии Оливье Курто - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2025
Репутация под угрозой – новый посол Франции в Грузии оказался в центре скандала
Вчера, 16:06
По его оценке, отмена безвизового режима для Грузии со стороны Европейского союза стала бы крайне негативным шагом. Он отметил, что радикальная часть оппозиции поддерживает это решение, преследуя свои цели и не заботясь об интересах страны.

Грузия и ЕС

Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС".
27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0