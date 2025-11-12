https://sputnik-georgia.ru/20251112/sbornaya-ispanii-priedet-na-match-v-tbilisi-bez-svoey-glavnoy-zvezdy-295752016.html

Сборная Испании приедет на матч в Тбилиси без своей главной звезды

Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап 12.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте не включил в заявку на матч со сборной Грузии звезду "Барселоны" Ламина Ямаля, информацию распространили в федерации футбола Испании. Сборная Грузии по футболу 15 ноября примет в Тбилиси сборную Испании в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026, а 18 ноября сыграет в гостях против Болгарии. Этими матчами подопечные Вилли Саньоля завершат отборочный этап ЧМ. Ямаль присутствовал на сборе команды, но в тот же день, 10 ноября, врачи "Барселоны" направили сборной заключение, согласно которому Ямалю придется взять перерыв на 7-10 дней из-за травмы паха. Вместо Ямаля тренер включил в состав Хорхе де Фрутоса. Что касается сборной Грузии, то в рядах подопечных Вилли Саньоля тоже есть потери. Нападающий испанского "Вильярреала" Георгий Микаутадзе и защитник "Кракова" Отар Какабадзе не смогут помочь сборной Грузии в ноябрьских матчах с Испанией и Болгарией из-за травм. Взамен травмированных игроков Саньоль вызвал в команду нападающего "Ариса" из Лимасола Георгия Квилитая и игрока "ЛНЗ" из Черкасс Шоту Ноникашвили. Кроме того, с весны залечивает травму один из ключевых игроков команды Георгий Чакветадзе. Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап. В октябрьских встречах Грузия проиграла в гостях Испании 2:0, а затем Турции – 4:1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

