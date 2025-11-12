https://sputnik-georgia.ru/20251112/tramp-mog-ne-podozrevat-o-nekotorykh-veschakh-na-ukraine---nebenzya-295757898.html

Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине – Небензя

Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине – Небензя

Sputnik Грузия

Когда Путин говорил американскому коллеге о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая Украинская православная церковь, Трамп не мог в это... 12.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-12T15:36+0400

2025-11-12T15:36+0400

2025-11-12T15:59+0400

обострение ситуации вокруг украины

украина

в мире

политика

новости

аляска

сша

дональд трамп

владимир путин

василий небензя

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0d/250028872_0:230:1944:1324_1920x0_80_0_0_86d48da67f204cf9e1b50383a0482c0d.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Существуют вещи по урегулированию конфликта на Украине, о которых президент США Дональд Трамп мог и не подозревать, об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. То есть, по его словам, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время встреч и многочасовых бесед с президентом России Владимиром Путиным услышал много нового и интересного для себя, о чем мог ранее не подозревать. В частности, Небензя полагает, что и Трамп услышал нечто подобное во время встречи с Путиным в Анкоридже. К примеру, когда Путин говорил американскому коллеге о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая Украинская православная церковь, Трамп не мог в это поверить. "Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить", – рассказал Небензя в интервью РИА Новости. Как известно, глава Белого дома неоднократно говорил о том, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован. Трамп отметил, что рассчитывал сделать это быстрее благодаря личным отношениям с российским лидером. Президенты РФ и США в этом году провели личную встречу, которая состоялась 15 августа на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Москва высоко оценила результативность переговоров. В Кремле при этом подчеркнули, что говорить про какие-то детали, а тем более в публичном режиме, о переговорах Путина и Трампа "было бы вряд ли полезным для общего результата дела".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

аляска

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

обострение ситуации вокруг украины, украина, в мире, политика, новости, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, василий небензя