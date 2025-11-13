https://sputnik-georgia.ru/20251113/gruziya-i-turtsiya-obedinyayut-usiliya-posle-krusheniya-voennogo-samoleta-295764458.html

Грузия и Турция объединяют усилия после крушения военного самолета

Эрдоган поблагодарил Кавелашвили за скоординированное сотрудничество между странами в ходе проводимых работ, а президент Грузии выразил соболезнования турецкой... 13.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого выразил своему турецкому коллеге искренние соболезнования в связи с крушением турецкого военного самолета и гибелью членов экипажа. В муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, 11 ноября потерпел крушение турецкий военный самолет, летевший из Азербайджана в Турцию. На его борту находились 20 человек. "Я выразил своему турецкому коллеге искренние соболезнования в связи с крушением грузового самолета Военно-воздушных сил Турции в Грузии. В ходе беседы также была затронута тема текущей поисково-спасательной операции. В эти трудные минуты мы рядом с турецким народом, разделяем их боль и скорбь", – отметил Кавелашвили. Информацию о телефонном разговоре между Кавелашвили и Эрдоганом распространила также администрация президента Турции. Стороны обсудили расследование причин крушения турецкого военного транспортного самолета в Грузии и последние события, связанные с происшествием. Эрдоган поблагодарил Кавелашвили за скоординированное сотрудничество между странами в ходе проводимых работ, а президент Грузии выразил соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью военнослужащих. Сам Эрдоган заявил, что расследование трагического инцидента, который затронул Турцию, Азербайджан и Грузию, проводится максимально тщательно. По его словам, власти Грузии и Азербайджана оказывают полное содействие и поддержку, а все ресурсы трех стран мобилизованы ради пострадавших. "Правительство Грузии на самом высоком уровне оказывает содействие и помощь в этом процессе. Аналогично наши азербайджанские братья и сестры обеспечивают всю необходимую поддержку и помощь", – написал Эрдоган в соцсети Х. Эрдоган пообещал, что причины произошедшего будут установлены, и призвал граждан не поддаваться лжи и дезинформации, а также не доверять тем, кто использует трагедию в политических целях. Благодарность правительству Грузии за содействие и сотрудничество в проведении поисково-спасательной операции после крушения турецкого военного самолета выразил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Как отметил глава МИД Турции, на месте падения самолета продолжаются поисково-спасательные работы. МВД Грузии начало расследование инцидента по статье 275 части 4 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель людей". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

