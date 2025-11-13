Цулукиани: Грузия не хочет проливать кровь ради похвалы Брюсселя

https://sputnik-georgia.ru/20251113/tsulukiani-gruziya-ne-khochet-prolivat-krov-radi-pokhvaly-bryusselya-295764779.html

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Жители Грузии не хотят проливать кровь в обмен на похвалу Брюсселя и привилегии, заявила вице-спикер парламента Тея Цулукиани в программе "Имеди LIVE". Согласно опубликованному в начале ноября отчету Еврокомиссии, на фоне заключения Европейского совета 2024 года Грузия остается страной-кандидатом только на словах – в условиях продолжающегося отката от демократических принципов. По ее словам, у Грузии нет столько людей, чтобы проливать их кровь. Как отметила вице-спикер парламента, если бы Грузия согласилась на открытие второго фронта и приняла, как считали в Брюсселе, удар на себя, обезопасив тем самым страны Прибалтики, то тогда грузинские власти заслужили бы похвалу. "Когда нужно делать выбор, конечно, мы выбираем жизнь, это самый большой национальный интерес", – сказала Цулукиани. По ее словам, основатель правящей партии Бидзина Иванишвили принял на себя самые жестокие, самые тяжелые, сильные удары Запада, но не сломался. "В любом случае, они подвергли всю его семью тяжелым испытаниям, и вы это видели, но они выдержали. Мы, власти, также укрепили эти позиции", – заявила Цулукиани. По ее словам, Грузия благодаря усилиям власти избежала кровопролития. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

