Цулукиани об уголовном деле против экс-премьера: Гахария много лгал

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Бывший премьер Грузии Георгий Гахария, который давал показания перед временной следственной комиссией парламента Грузии, много лгал, поэтому предъявленные обвинения закономерны, заявила вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани в эфире телеканала "Имеди". Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария привлечен к уголовной ответственности по двум делам: они касаются известных событий 20-21 июня 2019 года и эпизода у села Чорчана. "Он много лгал, когда мы дважды его допрашивали. Он лгал даже о встречах, на которых я присутствовала, и я знаю, что это было не так, все было по-другому, и это, конечно, очень болезненно с человеческой точки зрения, мы ему доверяли", – сказала Цулукиани. Она рассказала о событиях 20 июня. По словам Цулукиани, это трагедия, что расследование этого дела затянулось. По ее словам, трагедия заключается в том, что расследование длится так долго. "У меня возникает вопрос: как это произошло, ведь именно премьер-министр оказался ответственным, и предпринял ли он какие-либо шаги, чтобы это затянулось так долго? Не знаю, я задаю вопрос, но я не могу посягать на чужую компетенцию", – заявила Цулукиани. По ее словам, главное, что индивидуальные меры Страсбурга подходят к концу, прокуратура провела множество следственных действий, в том числе на проспекте Руставели. Европейский суд по правам человека 7 мая 2024 года установил нарушение Грузией Европейской конвенции по правам человека, в частности ее статьи 3 (запрет пыток), по жалобам пострадавших демонстрантов и журналистов 20-21 июня 2019 года, и обязал государство выплатить в пользу истцов в целом 153,6 тысячи евро. Детали уголовных дел Акция 20 июня 2019 года началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова, и его выступление в парламенте 20 июня в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия, притом в кресле спикера. К ночи акция переросла в беспорядки: протестующие пытались ворваться в парламент, в ответ полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули – пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Двое участников акции потеряли глаз. Операцией руководил в то время министр внутренних дел Георгий Гахария. В 2024 году НПО и юристы пострадавших демонстрантов выиграли иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который признал расследование, проведенное в 2019 году, неэффективным. ЕСПЧ поручил Грузии провести следственные действия с участием потерпевших с целью "установить правильность планирования операции МВД и превышения силы полицейскими". Сам Георгий Гахария не раз заявлял, что полностью ответственен за действия полиции в ту ночь, и готов сотрудничать со следствием по делу. Второе дело касается установки полицейского поста в августе 2019 года близ села Чорчана Хашурского района и села Цнелиси. Георгий Гахария покинул Грузию в июне 2025 года и получил убежище в Германии. Согласно международному законодательству, он не подлежит выдаче властям Грузии и может быть арестован лишь по прибытии в Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

