https://sputnik-georgia.ru/20251113/tsulukiani-ob-ugolovnom-dele-protiv-eks-premera-gakhariya-mnogo-lgal-295766124.html
Цулукиани об уголовном деле против экс-премьера: Гахария много лгал
Цулукиани об уголовном деле против экс-премьера: Гахария много лгал
Sputnik Грузия
ЕСПЧ поручил Грузии провести следственные действия с участием потерпевших с целью "установить правильность планирования операции МВД и превышения силы... 13.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-13T16:05+0400
2025-11-13T16:05+0400
2025-11-13T16:16+0400
политика
грузия
новости
георгий гахария
тея цулукиани
европейский суд по правам человека
межпарламентская ассамблея православия
страсбург
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/13/249750344_0:22:1678:965_1920x0_80_0_0_931bf741368ba5039bda73d3bea86fc0.jpg
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Бывший премьер Грузии Георгий Гахария, который давал показания перед временной следственной комиссией парламента Грузии, много лгал, поэтому предъявленные обвинения закономерны, заявила вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани в эфире телеканала "Имеди". Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария привлечен к уголовной ответственности по двум делам: они касаются известных событий 20-21 июня 2019 года и эпизода у села Чорчана. "Он много лгал, когда мы дважды его допрашивали. Он лгал даже о встречах, на которых я присутствовала, и я знаю, что это было не так, все было по-другому, и это, конечно, очень болезненно с человеческой точки зрения, мы ему доверяли", – сказала Цулукиани. Она рассказала о событиях 20 июня. По словам Цулукиани, это трагедия, что расследование этого дела затянулось. По ее словам, трагедия заключается в том, что расследование длится так долго. "У меня возникает вопрос: как это произошло, ведь именно премьер-министр оказался ответственным, и предпринял ли он какие-либо шаги, чтобы это затянулось так долго? Не знаю, я задаю вопрос, но я не могу посягать на чужую компетенцию", – заявила Цулукиани. По ее словам, главное, что индивидуальные меры Страсбурга подходят к концу, прокуратура провела множество следственных действий, в том числе на проспекте Руставели. Европейский суд по правам человека 7 мая 2024 года установил нарушение Грузией Европейской конвенции по правам человека, в частности ее статьи 3 (запрет пыток), по жалобам пострадавших демонстрантов и журналистов 20-21 июня 2019 года, и обязал государство выплатить в пользу истцов в целом 153,6 тысячи евро. Детали уголовных дел Акция 20 июня 2019 года началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова, и его выступление в парламенте 20 июня в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия, притом в кресле спикера. К ночи акция переросла в беспорядки: протестующие пытались ворваться в парламент, в ответ полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули – пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Двое участников акции потеряли глаз. Операцией руководил в то время министр внутренних дел Георгий Гахария. В 2024 году НПО и юристы пострадавших демонстрантов выиграли иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который признал расследование, проведенное в 2019 году, неэффективным. ЕСПЧ поручил Грузии провести следственные действия с участием потерпевших с целью "установить правильность планирования операции МВД и превышения силы полицейскими". Сам Георгий Гахария не раз заявлял, что полностью ответственен за действия полиции в ту ночь, и готов сотрудничать со следствием по делу. Второе дело касается установки полицейского поста в августе 2019 года близ села Чорчана Хашурского района и села Цнелиси. Георгий Гахария покинул Грузию в июне 2025 года и получил убежище в Германии. Согласно международному законодательству, он не подлежит выдаче властям Грузии и может быть арестован лишь по прибытии в Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://sputnik-georgia.ru/20251112/295759507.html
страсбург
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/13/249750344_182:0:1495:985_1920x0_80_0_0_053d29070ba7d32b684f866699ebee73.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, георгий гахария, тея цулукиани, европейский суд по правам человека, межпарламентская ассамблея православия, страсбург
политика, грузия, новости, георгий гахария, тея цулукиани, европейский суд по правам человека, межпарламентская ассамблея православия, страсбург
Цулукиани об уголовном деле против экс-премьера: Гахария много лгал
16:05 13.11.2025 (обновлено: 16:16 13.11.2025)
ЕСПЧ поручил Грузии провести следственные действия с участием потерпевших с целью "установить правильность планирования операции МВД и превышения силы полицейскими"
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Бывший премьер Грузии Георгий Гахария, который давал показания перед временной следственной комиссией парламента Грузии, много лгал, поэтому предъявленные обвинения закономерны, заявила вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани в эфире телеканала "Имеди".
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария привлечен к уголовной ответственности по двум делам: они касаются известных событий 20-21 июня 2019 года и эпизода у села Чорчана.
"Он много лгал, когда мы дважды его допрашивали. Он лгал даже о встречах, на которых я присутствовала, и я знаю, что это было не так, все было по-другому, и это, конечно, очень болезненно с человеческой точки зрения, мы ему доверяли", – сказала Цулукиани.
Она рассказала о событиях 20 июня. По словам Цулукиани, это трагедия, что расследование этого дела затянулось.
"После событий 20 июня было много встреч, и мы задавали ему очень резкие и суровые вопросы, замечания. Должна также отметить, что мы никогда не сможем требовать от пострадавших, таких как Мако Гомури и другие, какого-то понимания каких-либо процессов", – заявила Цулукиани.
По ее словам, трагедия заключается в том, что расследование длится так долго.
"У меня возникает вопрос: как это произошло, ведь именно премьер-министр оказался ответственным, и предпринял ли он какие-либо шаги, чтобы это затянулось так долго? Не знаю, я задаю вопрос, но я не могу посягать на чужую компетенцию", – заявила Цулукиани.
По ее словам, главное, что индивидуальные меры Страсбурга подходят к концу, прокуратура провела множество следственных действий, в том числе на проспекте Руставели.
Европейский суд по правам человека 7 мая 2024 года установил нарушение Грузией Европейской конвенции по правам человека, в частности ее статьи 3 (запрет пыток), по жалобам пострадавших демонстрантов и журналистов 20-21 июня 2019 года, и обязал государство выплатить в пользу истцов в целом 153,6 тысячи евро.
Акция 20 июня 2019 года началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова, и его выступление в парламенте 20 июня в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия, притом в кресле спикера.
К ночи акция переросла в беспорядки: протестующие пытались ворваться в парламент, в ответ полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули – пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Двое участников акции потеряли глаз. Операцией руководил в то время министр внутренних дел Георгий Гахария.
В 2024 году НПО и юристы пострадавших демонстрантов выиграли иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который признал расследование, проведенное в 2019 году, неэффективным.
ЕСПЧ поручил Грузии провести следственные действия с участием потерпевших с целью "установить правильность планирования операции МВД и превышения силы полицейскими".
Сам Георгий Гахария не раз заявлял, что полностью ответственен за действия полиции в ту ночь, и готов сотрудничать со следствием по делу.
Второе дело касается установки полицейского поста в августе 2019 года близ села Чорчана Хашурского района и села Цнелиси.
Георгий Гахария покинул Грузию в июне 2025 года и получил убежище в Германии. Согласно международному законодательству, он не подлежит выдаче властям Грузии и может быть арестован лишь по прибытии в Грузию.