Большой футбол в Тбилиси - сборная Грузии сыграет с действующим чемпионом Европы

Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира 14.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в субботу вечером сыграет в Тбилиси предпоследний матч отборочного этапа чемпионата мира 2026 против команды Испании. Перед матчем с Испанией главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль провел пресс-конференцию вместе с дебютантом команды форвардом Юрием Табатадзе. Как считает главный тренер сборной Грузии, у Испании на сегодняшний день лучшая команда в мире. "Мы много раз встречались с ними в последние годы. Главной проблемой в последнем матче в Испании было то, что мы недостаточно боролись. Надеюсь, в этот раз мы сыграем лучше", - сказал Саньоль. Он также отметил важность появления в сборной новых лиц. Как считает тренер, матчи с Испанией и Болгарией должны стать началом чего-то нового. Надеется на успех в дебютном за сборную матче нападающий испанского "Кадиса" Юрий Табатадзе. Как Табатадзе, так и Саньоль подчеркнули важность поддержки болельщиков в предстоящей матче. Судить встречу Грузия - Испания будет бригада арбитров из Франции во главе с 42-летним Бенуа Бастьеном. Подготовку к матчу с Испаний грузинские футболисты начали 11 ноября. Во время ноябрьских матчей из-за травм не смогут помочь команде нападающий Георгий Микаутадзе и защитник Отар Какабадзе. Кроме того, до сих пор не залечил травму полузащитник Георгий Чакветадзе. В связи с футбольным матчем движение автомобильного и общественного транспорта будет частично ограничено у стадиона "Динамо Арена". Ограничение будет действовать с 10:00 до 00:00 15 ноября на улицах Георгия Цабадзе, Давида Кипиани, Славы Метревели, а также частично на проспекте Акакия Церетели. Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап. В октябрьских встречах Грузия проиграла в гостях Испании 2:0, а затем Турции – 4:1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

