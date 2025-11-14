https://sputnik-georgia.ru/20251114/bolshoy-futbol-v-tbilisi---sbornaya-gruzii-sygraet-s-deystvuyuschim-chempionom-evropy-295787726.html
Большой футбол в Тбилиси - сборная Грузии сыграет с действующим чемпионом Европы
Большой футбол в Тбилиси - сборная Грузии сыграет с действующим чемпионом Европы
Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира 14.11.2025
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в субботу вечером сыграет в Тбилиси предпоследний матч отборочного этапа чемпионата мира 2026 против команды Испании. Перед матчем с Испанией главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль провел пресс-конференцию вместе с дебютантом команды форвардом Юрием Табатадзе. Как считает главный тренер сборной Грузии, у Испании на сегодняшний день лучшая команда в мире. "Мы много раз встречались с ними в последние годы. Главной проблемой в последнем матче в Испании было то, что мы недостаточно боролись. Надеюсь, в этот раз мы сыграем лучше", - сказал Саньоль. Он также отметил важность появления в сборной новых лиц. Как считает тренер, матчи с Испанией и Болгарией должны стать началом чего-то нового. Надеется на успех в дебютном за сборную матче нападающий испанского "Кадиса" Юрий Табатадзе. Как Табатадзе, так и Саньоль подчеркнули важность поддержки болельщиков в предстоящей матче. Судить встречу Грузия - Испания будет бригада арбитров из Франции во главе с 42-летним Бенуа Бастьеном. Подготовку к матчу с Испаний грузинские футболисты начали 11 ноября. Во время ноябрьских матчей из-за травм не смогут помочь команде нападающий Георгий Микаутадзе и защитник Отар Какабадзе. Кроме того, до сих пор не залечил травму полузащитник Георгий Чакветадзе. В связи с футбольным матчем движение автомобильного и общественного транспорта будет частично ограничено у стадиона "Динамо Арена". Ограничение будет действовать с 10:00 до 00:00 15 ноября на улицах Георгия Цабадзе, Давида Кипиани, Славы Метревели, а также частично на проспекте Акакия Церетели. Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап. В октябрьских встречах Грузия проиграла в гостях Испании 2:0, а затем Турции – 4:1.
Большой футбол в Тбилиси - сборная Грузии сыграет с действующим чемпионом Европы
Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в субботу вечером сыграет в Тбилиси предпоследний матч отборочного этапа чемпионата мира 2026 против команды Испании.
Перед матчем с Испанией главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль провел пресс-конференцию вместе с дебютантом команды форвардом Юрием Табатадзе.
"Атмосфера в команде очень хорошая, лучше, чем в сентябре или октябре. Мы много говорили с игроками о будущем. Я подчеркнул, что результат, показанный за последний год, неудовлетворителен, мы обсудили, как все улучшить", - сказал Саньоль.
Как считает главный тренер сборной Грузии, у Испании на сегодняшний день лучшая команда в мире.
"Мы много раз встречались с ними в последние годы. Главной проблемой в последнем матче в Испании было то, что мы недостаточно боролись. Надеюсь, в этот раз мы сыграем лучше", - сказал Саньоль.
Он также отметил важность появления в сборной новых лиц. Как считает тренер, матчи с Испанией и Болгарией должны стать началом чего-то нового.
Надеется на успех в дебютном за сборную матче нападающий испанского "Кадиса" Юрий Табатадзе.
"Этот год был для меня успешным. Сезон я начал в "Иберии", откуда переехал в Испанию, там тоже все идет хорошо, и моя мечта сбылась — я игрок сборной", - сказал Табатадзе.
Как Табатадзе, так и Саньоль подчеркнули важность поддержки болельщиков в предстоящей матче.
Судить встречу Грузия - Испания будет бригада арбитров из Франции во главе с 42-летним Бенуа Бастьеном.
Подготовку к матчу с Испаний грузинские футболисты начали 11 ноября. Во время ноябрьских матчей из-за травм не смогут помочь команде нападающий Георгий Микаутадзе и защитник Отар Какабадзе. Кроме того, до сих пор не залечил травму полузащитник Георгий Чакветадзе.
Начало матча с Испаний в 21:00 по тбилисскому времени. Спустя три дня, 18 ноября сборная Грузии в Софии встретится со сборной Болгарии, тем самым, завершив отбор на ЧМ.
В связи с футбольным матчем движение автомобильного и общественного транспорта будет частично ограничено у стадиона "Динамо Арена".
Ограничение будет действовать с 10:00 до 00:00 15 ноября на улицах Георгия Цабадзе, Давида Кипиани, Славы Метревели, а также частично на проспекте Акакия Церетели.
Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап.
В октябрьских встречах Грузия проиграла в гостях Испании 2:0, а затем Турции – 4:1.