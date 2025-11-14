https://sputnik-georgia.ru/20251114/v-tbilisi-perekroyut-ulitsy-iz-za-futbolnogo-matcha-s-ispaniey-295784061.html
В Тбилиси перекроют улицы из-за футбольного матча с Испанией
Сборная Грузии по футболу 15 ноября примет в Тбилиси сборную Испании в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026
2025-11-14T20:55+0400
2025-11-14T20:55+0400
2025-11-14T20:55+0400
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. В связи с футбольным матчем между сборными Грузии и Испании, запланированным на 15 ноября, движение автомобильного и общественного транспорта будет частично ограничено в районе стадиона "Динамо Арена". Сборная Грузии по футболу 15 ноября примет в Тбилиси сборную Испании в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026. Ограничение будет действовать с 10:00 до 00:00 15 ноября на улицах Георгия Цабадзе, Давида Кипиани, Славы Метревели, а также частично на проспекте Акакия Церетели. В указанный период временно изменятся и маршруты общественного транспорта. Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап. В октябрьских встречах Грузия проиграла в гостях Испании 2:0, а затем Турции – 4:1.
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. В связи с футбольным матчем между сборными Грузии и Испании, запланированным на 15 ноября, движение автомобильного и общественного транспорта будет частично ограничено в районе стадиона "Динамо Арена".
Сборная Грузии по футболу 15 ноября примет в Тбилиси сборную Испании в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026.
Ограничение будет действовать с 10:00 до 00:00 15 ноября на улицах Георгия Цабадзе, Давида Кипиани, Славы Метревели, а также частично на проспекте Акакия Церетели.
В указанный период временно изменятся и маршруты общественного транспорта.
Грузинская сборная после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап.
В октябрьских встречах Грузия проиграла в гостях Испании 2:0, а затем Турции – 4:1.