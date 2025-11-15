https://sputnik-georgia.ru/20251115/sbornaya-gruzii-vsukhuyu-proigrala-doma-ispanii-match-otborochnogo-etapa-chempionata-mira-295798350.html

Сборная Грузии всухую проиграла дома Испании матч отборочного этапа чемпионата мира

Сборная Грузии всухую проиграла дома Испании матч отборочного этапа чемпионата мира

Sputnik Грузия

Через три дня, 18 ноября, сборная Грузии проведет заключительный матч отборочного этапа в Софии против команды Болгарии 15.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-15T23:05+0400

2025-11-15T23:05+0400

2025-11-15T23:09+0400

футбол

спорт

грузия

новости

тбилиси

болгария

испания

вилли саньоль

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0f/295795462_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_53f7cda832f205117a9e7e30d3b9c642.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу всухую уступила команде Испании в домашнем матче на стадионе "Динамо" в Тбилиси – 4:0. Первый гол на 11-й минуте с 11-метровой отметки забил Оярсабаль. Мамардашвили не смог угадать направление удара и прыгнул в противоположный угол. Спустя 10 минут испанцы увеличили преимущество – 2:0. На этот раз забил Субименди. Еще через 12 минут счет стал уже 3:0 – отличился Торрес. После перерыва игра в целом не изменилась, и мяч контролировал соперник. На 63-й минуте вновь забили испанцы, Оярсабаль оформил дубль – 4:0. Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль произвел несколько замен: вместо Гогличидзе вышел Кашия, вместо дебютанта сборной Табатадзе – Квернадзе, вместо Меквабишвили – Цитаишвили, а вместо Зивзивадзе – Квилитая. Под конец встречи несколько моментов отличиться имел Кварацхелия, но его удары по воротам были неточными. Уже в добавленное арбитром время хороший момент был у Квилитая, но нападающий "Ариса" припозднился с ударом. Через три дня, 18 ноября, сборная Грузии проведет заключительный матч отборочного этапа в Софии против команды Болгарии. Начало встречи в 23:45. После пяти туров у Грузии всего три очка и третье место в группе Е. Команда потеряла шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. На первом месте Испания – 15 очков, далее расположилась Турция с 12 очками. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

болгария

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

футбол, спорт, грузия, новости, тбилиси, болгария, испания, вилли саньоль