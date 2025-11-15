Сборная Грузии всухую проиграла дома Испании матч отборочного этапа чемпионата мира
23:05 15.11.2025 (обновлено: 23:09 15.11.2025)
© photo: SputnikМатч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026
© photo: Sputnik
Подписаться
Через три дня, 18 ноября, сборная Грузии проведет заключительный матч отборочного этапа в Софии против команды Болгарии
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу всухую уступила команде Испании в домашнем матче на стадионе "Динамо" в Тбилиси – 4:0.
Первый гол на 11-й минуте с 11-метровой отметки забил Оярсабаль. Мамардашвили не смог угадать направление удара и прыгнул в противоположный угол. Спустя 10 минут испанцы увеличили преимущество – 2:0. На этот раз забил Субименди. Еще через 12 минут счет стал уже 3:0 – отличился Торрес.
© photo: SputnikМатч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026
Матч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026
© photo: Sputnik
После перерыва игра в целом не изменилась, и мяч контролировал соперник. На 63-й минуте вновь забили испанцы, Оярсабаль оформил дубль – 4:0.
© photo: SputnikМатч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026
Матч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026
© photo: Sputnik
Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль произвел несколько замен: вместо Гогличидзе вышел Кашия, вместо дебютанта сборной Табатадзе – Квернадзе, вместо Меквабишвили – Цитаишвили, а вместо Зивзивадзе – Квилитая.
© photo: SputnikМатч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026
Матч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026
© photo: Sputnik
Под конец встречи несколько моментов отличиться имел Кварацхелия, но его удары по воротам были неточными. Уже в добавленное арбитром время хороший момент был у Квилитая, но нападающий "Ариса" припозднился с ударом.
© photo: SputnikМатч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026
Матч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026
© photo: Sputnik
Через три дня, 18 ноября, сборная Грузии проведет заключительный матч отборочного этапа в Софии против команды Болгарии. Начало встречи в 23:45.
© photo: SputnikМатч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026
Матч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026
© photo: Sputnik
После пяти туров у Грузии всего три очка и третье место в группе Е. Команда потеряла шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. На первом месте Испания – 15 очков, далее расположилась Турция с 12 очками.