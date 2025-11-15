Грузия
Сборная Грузии всухую проиграла дома Испании матч отборочного этапа чемпионата мира
Сборная Грузии всухую проиграла дома Испании матч отборочного этапа чемпионата мира
Через три дня, 18 ноября, сборная Грузии проведет заключительный матч отборочного этапа в Софии против команды Болгарии 15.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу всухую уступила команде Испании в домашнем матче на стадионе "Динамо" в Тбилиси – 4:0. Первый гол на 11-й минуте с 11-метровой отметки забил Оярсабаль. Мамардашвили не смог угадать направление удара и прыгнул в противоположный угол. Спустя 10 минут испанцы увеличили преимущество – 2:0. На этот раз забил Субименди. Еще через 12 минут счет стал уже 3:0 – отличился Торрес. После перерыва игра в целом не изменилась, и мяч контролировал соперник. На 63-й минуте вновь забили испанцы, Оярсабаль оформил дубль – 4:0. Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль произвел несколько замен: вместо Гогличидзе вышел Кашия, вместо дебютанта сборной Табатадзе – Квернадзе, вместо Меквабишвили – Цитаишвили, а вместо Зивзивадзе – Квилитая. Под конец встречи несколько моментов отличиться имел Кварацхелия, но его удары по воротам были неточными. Уже в добавленное арбитром время хороший момент был у Квилитая, но нападающий "Ариса" припозднился с ударом. Через три дня, 18 ноября, сборная Грузии проведет заключительный матч отборочного этапа в Софии против команды Болгарии. Начало встречи в 23:45. После пяти туров у Грузии всего три очка и третье место в группе Е. Команда потеряла шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. На первом месте Испания – 15 очков, далее расположилась Турция с 12 очками. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Сборная Грузии всухую проиграла дома Испании матч отборочного этапа чемпионата мира

23:05 15.11.2025 (обновлено: 23:09 15.11.2025)
Через три дня, 18 ноября, сборная Грузии проведет заключительный матч отборочного этапа в Софии против команды Болгарии
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу всухую уступила команде Испании в домашнем матче на стадионе "Динамо" в Тбилиси – 4:0.
Первый гол на 11-й минуте с 11-метровой отметки забил Оярсабаль. Мамардашвили не смог угадать направление удара и прыгнул в противоположный угол. Спустя 10 минут испанцы увеличили преимущество – 2:0. На этот раз забил Субименди. Еще через 12 минут счет стал уже 3:0 – отличился Торрес.
После перерыва игра в целом не изменилась, и мяч контролировал соперник. На 63-й минуте вновь забили испанцы, Оярсабаль оформил дубль – 4:0.
Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль произвел несколько замен: вместо Гогличидзе вышел Кашия, вместо дебютанта сборной Табатадзе – Квернадзе, вместо Меквабишвили – Цитаишвили, а вместо Зивзивадзе – Квилитая.
Под конец встречи несколько моментов отличиться имел Кварацхелия, но его удары по воротам были неточными. Уже в добавленное арбитром время хороший момент был у Квилитая, но нападающий "Ариса" припозднился с ударом.
Через три дня, 18 ноября, сборная Грузии проведет заключительный матч отборочного этапа в Софии против команды Болгарии. Начало встречи в 23:45.
После пяти туров у Грузии всего три очка и третье место в группе Е. Команда потеряла шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. На первом месте Испания – 15 очков, далее расположилась Турция с 12 очками.
