Арабских городов в Грузии не будет – премьер

Иностранным покупателям не будет предоставлено никаких специальных льгот для получения вида на жительство в Грузии, отметил премьер 16.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В Грузии будут построены не два арабских города, а созданы два красивых грузинских пространства в окрестностях Тбилиси и Батуми, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В оппозиции заявили, что проекты крупнейшей арабской строительной компании EMAAR Group в Грузии, которая намерена вложить в страну беспрецедентные инвестиции в 6,6 миллиарда долларов, противоречат национальным интересам страны и дают зеленый свет для массовой миграции арабов в Грузию. По его словам, всего предусмотрено строительство 16 000 жилых квартир . "Всего предусмотрено строительство 16 000 жилых квартир. Даже если иностранные граждане купят отсюда 60 процентов, это означает, что им будет продано всего 9 600 квартир, в то время как за последние 4 года иностранцы приобрели в Грузии более 60 тысяч квартир, и это не создало и не создаст никаких демографических проблем для Грузии", – отметил Кобахидзе. По оценке премьера, полностью на лжи построена та антигосударственная кампания, которую недоброжелатели Грузии развернули против этого беспрецедентного инвестиционного проекта. "Учитывая быстрый рост экономики в Грузии и то, что ценовая политика Eagle Hills позволит приобрести дом или квартиру не только высокому, но и среднему сегменту грузинских покупателей, по нашему обоснованному предположению, количество грузинских покупателей намного превысит 50 процентов", – заявил Кобахидзе. Как пояснил премьер, иностранным покупателям не будет предоставлено никаких специальных льгот с точки зрения получения вида на жительство в Грузии, который выдается при приобретении имущества стоимостью более 200 тысяч лари. Детали сделки Государство Грузии стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Кроме того, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. То есть власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

