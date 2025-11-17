https://sputnik-georgia.ru/20251117/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-295813246.html

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за сентябрь 2025 года понизился на 0,1% по сравнению с августом 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По данным ведомства, снижение индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения зарплат рабочих на 1,6%.В сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024 года индекс стоимости строительства вырос на 4,7%, что было вызвано ростом зарплаты на 19,2%.Сколько объектов построено в Грузии в 2024 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

