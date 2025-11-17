https://sputnik-georgia.ru/20251117/minekonomiki-gruzii-detali-sdelki-s-emaar--group-ne-budut-raskryty-295815730.html
Минэкономики Грузии: детали сделки с EMAAR Group не будут раскрыты
Минэкономики Грузии: детали сделки с EMAAR Group не будут раскрыты
В Грузии будут построены не два арабских города, а созданы два красивых грузинских пространства европейского типа застройки в окрестностях Тбилиси и Батуми
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Проект крупнейшей арабской строительной компании EMAAR Group в Грузии – это коммерческое соглашение, раскрытие которого никоим образом не отвечает интересам компании, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили в программе "Имеди LIVE" на телеканале "Имеди". В оппозиции утверждают, что проекты крупнейшей арабской строительной компании EMAAR Group в Грузии, которая намерена вложить в страну беспрецедентные инвестиции в 6,6 миллиарда долларов, противоречат национальным интересам страны и дают зеленый свет для массовой миграции арабов в Грузию. "Это коммерческое соглашение, раскрытие которого никоим образом не отвечает интересам Eagle Hills, работающей во многих странах. Я уверен, что она ведет переговоры со многими странами, и, соответственно, подобные условия с государствами не являются шаблонными, стандартными", – ответил Надареишвили. По его словам, это требование Eagle Hills, и грузинское законодательство предусматривает удовлетворение этого пункта. "Однако многие детали сегодня стали публичными, в том числе те, о которых мы говорили, и премьер-министр ответил на многие вопросы, причем именно на те детали, которые являются частью этого соглашения", – отметил замминистра. Он также рассказал о том, кто может купить квартиру в комплексе, построенном в рамках проекта, реализуемого Eagle Hills. "Конечно, целевой аудиторией этих проектов являются и будут граждане Грузии. Иначе просто немыслимо" – заявил Надареишвили. Как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, в Грузии будут построены не два арабских города, а созданы два красивых грузинских пространства европейского типа застройки в окрестностях Тбилиси и Батуми. Кроме того, премьер подчеркнул, что власти не будут раскрывать условия соглашения. Детали сделки Государство Грузии стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Кроме того, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. То есть власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Проект крупнейшей арабской строительной компании EMAAR Group в Грузии – это коммерческое соглашение, раскрытие которого никоим образом не отвечает интересам компании, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили в программе "Имеди LIVE" на телеканале "Имеди".
В оппозиции утверждают, что проекты крупнейшей арабской строительной компании EMAAR Group в Грузии, которая намерена вложить в страну беспрецедентные инвестиции в 6,6 миллиарда долларов, противоречат национальным интересам страны и дают зеленый свет для массовой миграции арабов в Грузию.
"Это коммерческое соглашение, раскрытие которого никоим образом не отвечает интересам Eagle Hills, работающей во многих странах. Я уверен, что она ведет переговоры со многими странами, и, соответственно, подобные условия с государствами не являются шаблонными, стандартными", – ответил Надареишвили.
По его словам, это требование Eagle Hills, и грузинское законодательство предусматривает удовлетворение этого пункта.
"Однако многие детали сегодня стали публичными, в том числе те, о которых мы говорили, и премьер-министр ответил на многие вопросы, причем именно на те детали, которые являются частью этого соглашения", – отметил замминистра.
Он также рассказал о том, кто может купить квартиру в комплексе, построенном в рамках проекта, реализуемого Eagle Hills.
"Конечно, целевой аудиторией этих проектов являются и будут граждане Грузии. Иначе просто немыслимо" – заявил Надареишвили.
Как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, в Грузии будут построены не два арабских города, а созданы два красивых грузинских пространства европейского типа застройки в окрестностях Тбилиси и Батуми.
Кроме того, премьер подчеркнул, что власти не будут раскрывать условия соглашения.
Государство Грузии стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.
Кроме того, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. То есть власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора.
На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария).
Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.