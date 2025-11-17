Папуашвили: Граждане Грузии не смогут голосовать на выборах, находясь за границей

https://sputnik-georgia.ru/20251117/papuashvili-grazhdane-gruzii-ne-smogut-golosovat-na-vyborakh-nakhodyas-za-granitsey-295817692.html

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Граждане Грузии, проживающие за границей, смогут проголосовать на выборах, только вернувшись на родину, непосредственно по месту своей прописки, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам, комментируя новый "Избирательный кодекс". В понедельник, 17 ноября, в парламенте Грузии инициируют новый "Избирательный кодекс", который систематизирует и технически усовершенствует нормы, уточнит процедуры и исключит дублирование норм, как это получилось в действующем Кодексе. В то же время, как пояснил председатель парламента, изменение касается процедуры голосования и подразумевает, что, как и на выборах в органы местного самоуправления, голосование на выборах в парламент Грузии будет возможно только в пределах государственных границ Грузии. "Данное решение, по сути, основано на обязанности государства, установленной статьей 24 Конституции Грузии, обеспечивать свободное волеизъявление, что само по себе подразумевает волеизъявление, свободное от внешнего вмешательства", – подчеркнул Папуашвили. Он отметил, что выборы во всем мире становятся все более уязвимыми для внешнего вмешательства. Все чаще звучат обвинения в иностранном вмешательстве в выборы, будь то в США или в государстве-члене Европейского Союза. "Парламентские выборы 2024 года также наглядно продемонстрировали, насколько открытым и жестким может быть информационно-политическое давление на избирателей из-за рубежа. В этой связи, безусловно, существуют особые риски воздействия на граждан-нерезидентов, граждан Грузии, находящиеся в чужой стране и находящиеся под влиянием иностранной юрисдикции и политической среды, где государство не может предотвратить вмешательство", – подчеркнул Папуашвили. Как пояснил спикер, действующий "Избирательный кодекс" был принят в 2011 году и с тех пор претерпел более 100 изменений. В результате текст стал трудным для понимания, многие нормы дублируются, значительная часть Кодекса охватывается переходными положениями, которые больше не действуют по содержанию, а структура нуждается в регулировании. "По этой причине уже несколько лет стоит вопрос о полном пересмотре Кодекса. Инициированная новая редакция отвечает этим проблемам", – заявил Папуашвили. Как отметил спикер парламента, эта модель полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль и Армения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

