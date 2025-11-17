Грузия
Папуашвили: Граждане Грузии не смогут голосовать на выборах, находясь за границей
Папуашвили: Граждане Грузии не смогут голосовать на выборах, находясь за границей
Существуют особые риски воздействия на граждан Грузии, находящихся в чужой стране под влиянием иностранной юрисдикции и политической среды, где грузинское... 17.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Граждане Грузии, проживающие за границей, смогут проголосовать на выборах, только вернувшись на родину, непосредственно по месту своей прописки, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам, комментируя новый "Избирательный кодекс". В понедельник, 17 ноября, в парламенте Грузии инициируют новый "Избирательный кодекс", который систематизирует и технически усовершенствует нормы, уточнит процедуры и исключит дублирование норм, как это получилось в действующем Кодексе. В то же время, как пояснил председатель парламента, изменение касается процедуры голосования и подразумевает, что, как и на выборах в органы местного самоуправления, голосование на выборах в парламент Грузии будет возможно только в пределах государственных границ Грузии. "Данное решение, по сути, основано на обязанности государства, установленной статьей 24 Конституции Грузии, обеспечивать свободное волеизъявление, что само по себе подразумевает волеизъявление, свободное от внешнего вмешательства", – подчеркнул Папуашвили. Он отметил, что выборы во всем мире становятся все более уязвимыми для внешнего вмешательства. Все чаще звучат обвинения в иностранном вмешательстве в выборы, будь то в США или в государстве-члене Европейского Союза. "Парламентские выборы 2024 года также наглядно продемонстрировали, насколько открытым и жестким может быть информационно-политическое давление на избирателей из-за рубежа. В этой связи, безусловно, существуют особые риски воздействия на граждан-нерезидентов, граждан Грузии, находящиеся в чужой стране и находящиеся под влиянием иностранной юрисдикции и политической среды, где государство не может предотвратить вмешательство", – подчеркнул Папуашвили. Как пояснил спикер, действующий "Избирательный кодекс" был принят в 2011 году и с тех пор претерпел более 100 изменений. В результате текст стал трудным для понимания, многие нормы дублируются, значительная часть Кодекса охватывается переходными положениями, которые больше не действуют по содержанию, а структура нуждается в регулировании. "По этой причине уже несколько лет стоит вопрос о полном пересмотре Кодекса. Инициированная новая редакция отвечает этим проблемам", – заявил Папуашвили. Как отметил спикер парламента, эта модель полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль и Армения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Существуют особые риски воздействия на граждан Грузии, находящихся в чужой стране под влиянием иностранной юрисдикции и политической среды, где грузинское государство не может предотвратить вмешательство, пояснил спикер парламента
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Граждане Грузии, проживающие за границей, смогут проголосовать на выборах, только вернувшись на родину, непосредственно по месту своей прописки, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам, комментируя новый "Избирательный кодекс".
В понедельник, 17 ноября, в парламенте Грузии инициируют новый "Избирательный кодекс", который систематизирует и технически усовершенствует нормы, уточнит процедуры и исключит дублирование норм, как это получилось в действующем Кодексе.

"Как и прежде, все граждане Грузии будут иметь полное право и возможность голосовать на выборах. Единственное условие – возвращаться на родину раз в четыре года и голосовать в Грузии", – заявил Папуашвили.

В то же время, как пояснил председатель парламента, изменение касается процедуры голосования и подразумевает, что, как и на выборах в органы местного самоуправления, голосование на выборах в парламент Грузии будет возможно только в пределах государственных границ Грузии.
"Данное решение, по сути, основано на обязанности государства, установленной статьей 24 Конституции Грузии, обеспечивать свободное волеизъявление, что само по себе подразумевает волеизъявление, свободное от внешнего вмешательства", подчеркнул Папуашвили.
Он отметил, что выборы во всем мире становятся все более уязвимыми для внешнего вмешательства. Все чаще звучат обвинения в иностранном вмешательстве в выборы, будь то в США или в государстве-члене Европейского Союза.
"Парламентские выборы 2024 года также наглядно продемонстрировали, насколько открытым и жестким может быть информационно-политическое давление на избирателей из-за рубежа. В этой связи, безусловно, существуют особые риски воздействия на граждан-нерезидентов, граждан Грузии, находящиеся в чужой стране и находящиеся под влиянием иностранной юрисдикции и политической среды, где государство не может предотвратить вмешательство", подчеркнул Папуашвили.
Как пояснил спикер, действующий "Избирательный кодекс" был принят в 2011 году и с тех пор претерпел более 100 изменений. В результате текст стал трудным для понимания, многие нормы дублируются, значительная часть Кодекса охватывается переходными положениями, которые больше не действуют по содержанию, а структура нуждается в регулировании.
"По этой причине уже несколько лет стоит вопрос о полном пересмотре Кодекса. Инициированная новая редакция отвечает этим проблемам", заявил Папуашвили.
Как отметил спикер парламента, эта модель полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль и Армения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
