Пусть займутся собой! В Грузии резко ответили советнику президента Украины о Саакашвили

17.11.2025
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Пусть власти Украины, которые довели собственную страну до катастрофы, займутся собой, и оставят Грузию в покое, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили, комментируя заявление советника президента Украины Михаила Подоляка о переводе экс-президента Михаила Саакашвили.Как заявил Подоляк, вопрос доставки Саакашвили входит в украинскую повестку дня. Он отметил, что украинская сторона активно работает над возможностью перевода Саакашвили в другую страну. По его словам, экс-президент находится под психологическим давлением, его унижают и высмеивают. Подоляк также подчеркнул, что Украина намерена обратиться к официальным властям Грузии с просьбой разрешить перевод Саакашвили на Украину или в другую страну для прохождения лечения. Депутат также резко раскритиковал украинскую власть, заявив, что она довела страну до катастрофического состояния и ежедневно наносит ущерб собственному народу. По его словам, даже союзники Киева уже не могут скрывать масштаб коррупции, а значительная часть выделенных средств оседает в частных карманах. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он находился в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. Его перевели из клиники в Руставскую тюрьму 12 ноября. На сегодняшний день Михаил Саакашвили приговорен к 12 с половиной годам тюремного заключения по четырем уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.Дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года до сих пор находится на рассмотрении в суде. По данным прокуратуры, "с целью свержения законной власти, мобилизации, сбора и вовлечения в насильственные действия массы агрессивно настроенных граждан" Саакашвили, используя свою личную социальную страницу, а также в видеообращениях, которые распространялись в СМИ, публично призывал своих сторонников к противозаконным и насильственным действиям, говоря о необходимости борьбы и агрессивного сопротивления. В своих заявлениях он также призывал сторонников к захвату правительственных зданий и "разрушению режима".
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Пусть власти Украины, которые довели собственную страну до катастрофы, займутся собой, и оставят Грузию в покое, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили, комментируя заявление советника президента Украины Михаила Подоляка о переводе экс-президента Михаила Саакашвили.
Как заявил Подоляк, вопрос доставки Саакашвили входит в украинскую повестку дня. Он отметил, что украинская сторона активно работает над возможностью перевода Саакашвили в другую страну. По его словам, экс-президент находится под психологическим давлением, его унижают и высмеивают. Подоляк также подчеркнул, что Украина намерена обратиться к официальным властям Грузии с просьбой разрешить перевод Саакашвили на Украину или в другую страну для прохождения лечения.
"Пусть они займутся собой и оставят нас в покое. Им хочется втянуть нас в тысячу бед, но этого не получается. Что касается Михаила Саакашвили, он у них был бы и сейчас, если бы они не посадили его в молочные продукты и не прислали бы нам", – заявил Шарманашвили.
Депутат также резко раскритиковал украинскую власть, заявив, что она довела страну до катастрофического состояния и ежедневно наносит ущерб собственному народу. По его словам, даже союзники Киева уже не могут скрывать масштаб коррупции, а значительная часть выделенных средств оседает в частных карманах.
Страсти вокруг Саакашвили
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам.
С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он находился в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. Его перевели из клиники в Руставскую тюрьму 12 ноября.
На сегодняшний день Михаил Саакашвили приговорен к 12 с половиной годам тюремного заключения по четырем уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.
Дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года до сих пор находится на рассмотрении в суде.
В ноябре 2025 года Саакашвили было предъявлено новое обвинение по статье "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти".
По данным прокуратуры, "с целью свержения законной власти, мобилизации, сбора и вовлечения в насильственные действия массы агрессивно настроенных граждан" Саакашвили, используя свою личную социальную страницу, а также в видеообращениях, которые распространялись в СМИ, публично призывал своих сторонников к противозаконным и насильственным действиям, говоря о необходимости борьбы и агрессивного сопротивления.
В своих заявлениях он также призывал сторонников к захвату правительственных зданий и "разрушению режима".