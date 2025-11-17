https://sputnik-georgia.ru/20251117/sotsialnye-garantii-dlya-politseyskikh-usilivayutsya-mvd-initsiiruet-paket-popravok-295815516.html

Социальные гарантии для полицейских усиливаются: МВД инициирует пакет поправок

Социальные гарантии для полицейских усиливаются: МВД инициирует пакет поправок

17.11.2025

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Подготовленный министерством внутренних дел Грузии пакет поправок является проявлением поддержки в адрес полицейских, которые являются настоящими героями и чей труд требует признания, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рима Берадзе. Пакет поправок в Закон Грузии "О полиции" будет инициирован на заседании бюро парламента в понедельник. Разработанные МВД изменения направлены на усиление социальных гарантий полицейских в случае получения ими увечья или гибели при исполнении служебных обязанностей. "Мы считаем, что реализация этого проекта является большим проявлением поддержки в адрес наших полицейских, потому что они действительно являются героями нашей страны, и их труд нуждается в признании и поддержке", – заявила Берадзе. Исполнение служебных обязанностей полицейскими связано с высоким риском, и именно поэтому власти уделяют особое внимание их благополучию, заявила в свою очередь вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. "В рамках нашей политики мы еще больше позаботимся о благополучии полицейских, в том числе о тех, кто, возможно, каждый день смотрит смерти в глаза. Они сами и их семьи должны быть надежно защищены", – отметила Цилосани. Согласно поправкам, в случае гибели сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей размер компенсации увеличится вдвое: вместо 15 тысяч лари семье погибшего будет выплачена единовременная компенсация в размере 30 тысяч. Кроме того, на похоронные расходы будет выдаваться по 2 тысячи лари, а не 500, как было ранее. Согласно поправкам, также увеличится размер единовременной материальной помощи в случае причинения вреда здоровью. В случае тяжкого вреда здоровью сотрудник полиции получит 20 тысяч лари вместо 7 тысяч, в случае менее тяжкого – 15 тысяч вместо 4 тысяч, а в случае легкого вреда – 10 тысяч вместо 2 тысяч. Также, согласно поправкам, в Закон Грузии "О полиции" добавят отпуск по состоянию здоровья, которого ранее не существовало. В связи с травмой, полученной при исполнении служебных обязанностей, сотруднику может быть предоставлен оплачиваемый отпуск сроком до одного года, в течение которого будут возмещены расходы, связанные с восстановлением здоровья сотрудника (включая его реабилитацию). Кроме того, отпуск по состоянию здоровья может предоставляться не только лицам, получившим травму при исполнении служебных обязанностей, но и в случае различных заболеваний. Такой отпуск будет предоставляться на 4 месяца. Его можно будет продлить на основании медицинского заключения в соответствии с правилами и условиями, установленными министром. В соответствии с правилами, установленными приказом главы ведомства, социальные гарантии могут быть распространены на членов семьи лица, работающего в системе МВД, а также на сотрудника, уволенного из системы МВД в связи с нетрудоспособностью. При этом вопросы финансирования медицинских расходов и материальной помощи будут детально регламентированы приказом министра. Аналогичные изменения вносятся в Закон Грузии "О гражданской безопасности", чтобы пожарные и спасатели могли пользоваться теми же гарантиями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

