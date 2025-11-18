https://sputnik-georgia.ru/20251118/gruziya-sygraet-posledniy-match-otborochnogo-etapa-chm-po-futbolu-protiv-bolgarii-295833260.html
Грузия сыграет последний матч отборочного этапа ЧМ по футболу против Болгарии
Грузия сыграет последний матч отборочного этапа ЧМ по футболу против Болгарии
У Грузии классные игроки, против которых мы должны выложиться по полной, сказал тренер сборной Болгарии Александр Димитров 18.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проведет в Софии последний матч отборочного цикла чемпионата мира против сборной Болгарии 18 ноября. Матч начнется в 23:45. Для сборной Грузии, как и для хозяев поля, предстоящий матч ничего не решает. Обе команды потеряли шанс выйти на чемпионат мира 2026. "У Грузии очень хорошие и классные игроки, против которых мы должны выложиться по полной. Мы сделаем все, чтобы достойно пройти этот отборочный этап", – сказал тренер сборной Болгарии Александр Димитров. Положение дел в турнирной таблице Положение в группе Е перед последним туром следующее: Испания занимает первое место с 15 очками, Турция с 12 очками – второе место, Грузия – третье (3 очка), Болгария – четвертое (0 очков). Победитель группы получит путевку на чемпионат мира, а команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах. Личные встречи С 1994 года сборная Грузии встречалась со сборной Болгарии девять раз. Если в начале преимущество было на стороне болгар, то в последние годы результаты сборной Грузии стали лучше. Грузинская сборная трижды выиграла у своего соперника, дважды сыграла вничью и четырежды проиграла. Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Грузия сыграет последний матч отборочного этапа ЧМ по футболу против Болгарии
14:04 18.11.2025
У Грузии классные игроки, против которых мы должны выложиться по полной, сказал тренер сборной Болгарии Александр Димитров
