https://sputnik-georgia.ru/20251118/kreml-ne-mozhet-otsenit-gotovnost-kieva-k-dialogu--peskov-295840878.html
Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу – Песков
Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу – Песков
Sputnik Грузия
Российская и украинская стороны в этом году провели три раунда переговоров – все они состоялись на территории Турции 18.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-18T16:08+0400
2025-11-18T16:08+0400
2025-11-18T16:08+0400
россия
в мире
политика
киев
москва
турция
дмитрий песков
владимир зеленский
владимир путин
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1c/271726860_0:106:3123:1863_1920x0_80_0_0_4c62c2b5f7e64f0335e4ff73fa435435.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Кремль пока не может оценить готовность Киева к диалогу, поскольку не знает, о чем идет речь в подготовленных Украиной решениях для переговоров, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский на фоне предстоящего визита в Турцию заявил о намерении активизировать переговоры по урегулированию ситуации на Украине и возобновить обмен пленными. Сообщалось, что он намерен посетить Турцию в среду.Помимо того, Стамбул в этот день посетит спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Предполагается, что он примет участие в переговорах с Зеленским.Песков ответил на вопрос, видит ли Кремль готовность украинской стороны к диалогу.Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва продолжает оставаться открытой для переговорного процесса и ее позиция хорошо всем известна.Он обратил внимание, что пока контакты в Стамбуле проходят без участия России. Москва будет ожидать информации о том, что будет обсуждаться во время встреч. Если Уиткофф или представители турецкого правительства посчитают необходимым проинформировать российскую сторону, то глава государства Владимир Путин будет открыт для разговора.Москва и Киев в текущем году провели три раунда прямых переговоров, которые состоялись в Стамбуле. В результате стороны договорились об обмене военнопленными и телами погибших. Также они обменялись проектами меморандумов по поводу урегулирования конфликта.При этом Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп для более конкретного рассмотрения ряда вопросов. Это предложение было выдвинуто российской стороной во время третьего раунда переговоров.Российская сторона неоднократно говорила о готовности работать с Украиной в любых форматах. Тем не менее переговорный процесс по урегулированию долго находился на паузе из-за позиции Киева.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20251109/lavrov-rasskazal-o-glavnom-kamne-pretknoveniya-v-peregovorakh-s-ssha-po-ukraine-295706109.html
киев
москва
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1c/271726860_292:0:2877:1939_1920x0_80_0_0_3b789c5afa033a549278ba05f781730f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, киев, москва, турция, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, киев, москва, турция, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу – Песков
Российская и украинская стороны в этом году провели три раунда переговоров – все они состоялись на территории Турции
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Кремль пока не может оценить готовность Киева к диалогу, поскольку не знает, о чем идет речь в подготовленных Украиной решениях для переговоров, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский на фоне предстоящего визита в Турцию заявил о намерении активизировать переговоры по урегулированию ситуации на Украине и возобновить обмен пленными. Сообщалось, что он намерен посетить Турцию в среду.
Помимо того, Стамбул в этот день посетит спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Предполагается, что он примет участие в переговорах с Зеленским.
Песков ответил на вопрос, видит ли Кремль готовность украинской стороны к диалогу.
"Пока мы ничего не можем видеть в этом шаге, потому что мы не знаем, о чем идет речь. Когда мы узнаем, тогда мы сможем сказать, видим мы что-то или не видим", – сказал он.
Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва продолжает оставаться открытой для переговорного процесса и ее позиция хорошо всем известна.
Он обратил внимание, что пока контакты в Стамбуле проходят без участия России. Москва будет ожидать информации о том, что будет обсуждаться во время встреч. Если Уиткофф или представители турецкого правительства посчитают необходимым проинформировать российскую сторону, то глава государства Владимир Путин будет открыт для разговора.
Москва и Киев в текущем году провели три раунда прямых переговоров, которые состоялись в Стамбуле. В результате стороны договорились об обмене военнопленными и телами погибших. Также они обменялись проектами меморандумов по поводу урегулирования конфликта.
При этом Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп для более конкретного рассмотрения ряда вопросов. Это предложение было выдвинуто российской стороной во время третьего раунда переговоров.
Российская сторона неоднократно говорила о готовности работать с Украиной в любых форматах. Тем не менее переговорный процесс по урегулированию долго находился на паузе из-за позиции Киева.