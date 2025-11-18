https://sputnik-georgia.ru/20251118/kreml-ne-mozhet-otsenit-gotovnost-kieva-k-dialogu--peskov-295840878.html

Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу – Песков

Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу – Песков

18.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Кремль пока не может оценить готовность Киева к диалогу, поскольку не знает, о чем идет речь в подготовленных Украиной решениях для переговоров, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский на фоне предстоящего визита в Турцию заявил о намерении активизировать переговоры по урегулированию ситуации на Украине и возобновить обмен пленными. Сообщалось, что он намерен посетить Турцию в среду.Помимо того, Стамбул в этот день посетит спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Предполагается, что он примет участие в переговорах с Зеленским.Песков ответил на вопрос, видит ли Кремль готовность украинской стороны к диалогу.Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва продолжает оставаться открытой для переговорного процесса и ее позиция хорошо всем известна.Он обратил внимание, что пока контакты в Стамбуле проходят без участия России. Москва будет ожидать информации о том, что будет обсуждаться во время встреч. Если Уиткофф или представители турецкого правительства посчитают необходимым проинформировать российскую сторону, то глава государства Владимир Путин будет открыт для разговора.Москва и Киев в текущем году провели три раунда прямых переговоров, которые состоялись в Стамбуле. В результате стороны договорились об обмене военнопленными и телами погибших. Также они обменялись проектами меморандумов по поводу урегулирования конфликта.При этом Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп для более конкретного рассмотрения ряда вопросов. Это предложение было выдвинуто российской стороной во время третьего раунда переговоров.Российская сторона неоднократно говорила о готовности работать с Украиной в любых форматах. Тем не менее переговорный процесс по урегулированию долго находился на паузе из-за позиции Киева.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

