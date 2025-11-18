https://sputnik-georgia.ru/20251118/retsidivist-v-gruzii-vyraschival-marikhuanu-v-podzemnoy-teplitse-295848009.html
Рецидивист в Грузии выращивал марихуану в подземной теплице
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали 39-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в наркопреступлении, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, задержанный на территории принадлежащего ему земельного участка обустроил скрытую подземную теплицу, где незаконно выращивал растения, содержащие наркотические вещества, в особо крупном размере. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 283 куста конопли и около трех килограммов высушенной марихуаны. Кроме того, были изъяты материалы, предназначенные для фасовки наркотиков, клейкие ленты и электронные весы. Мужчине предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, содействии их незаконной реализации, а также в незаконном посеве и выращивании растений, содержащих наркотические вещества в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение. Борьба с наркотиками в ГрузииВ Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом их число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
новости, грузия, происшествия, марихуана, наркопреступления в грузии
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали 39-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в наркопреступлении, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, задержанный на территории принадлежащего ему земельного участка обустроил скрытую подземную теплицу, где незаконно выращивал растения, содержащие наркотические вещества, в особо крупном размере.
В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 283 куста конопли и около трех килограммов высушенной марихуаны. Кроме того, были изъяты материалы, предназначенные для фасовки наркотиков, клейкие ленты и электронные весы.
Мужчине предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, содействии их незаконной реализации, а также в незаконном посеве и выращивании растений, содержащих наркотические вещества в особо крупном размере.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение.
Борьба с наркотиками в Грузии
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков.
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом их число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.