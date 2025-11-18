https://sputnik-georgia.ru/20251118/skolko-pshenitsy-khranitsya-na-elevatorakh-gruzii-295825313.html
Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?
Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?
В течение июля, августа и сентября 2025 года по всей стране работал 31 элеватор 18.11.2025
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Элеваторы в Грузии хранили 136,7 тысячи тонн продукции в третьем квартале 2025 года, 70,3% из которой составляла пшеница, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В течение июля, августа и сентября 2025 года по всей стране работал 31 элеватор. Согласно информации "Сакстата", 71,8% от общего объема продукции, размещенной на элеваторах, составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации. За отчетный период элеваторы продали 76,9 тысячи тонн продукции на сумму 75,7 миллиона лари, 29,8% из которой – импортированная продукция. Среди продукции собственного производства элеваторов как по объему, так и по стоимости преобладала пшеничная мука, на долю которой приходилось 77,4% проданной продукции. В третьем квартале больше всего элеваторов (11 единиц) работало в регионе Квемо Картли, шесть элеваторов – в Самегрело - Земо Сванети, пять – в Кахети, по три – в Шида Картли и в Тбилиси, два – в Имерети и один – в Гурии. В течение отчетного периода услуги были оказаны 11 потребителям. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 54, а среднемесячная численность работающих на элеваторах – 403 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
