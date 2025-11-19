https://sputnik-georgia.ru/20251119/bryussel-ne-gotov-vyslushat-pozitsiyu-tbilisi--gruziya-obvinila-es-v-sryve-peregovorov-295853230.html

Брюссель не готов выслушать позицию Тбилиси – Грузия обвинила ЕС в срыве переговоров

Брюссель не готов выслушать позицию Тбилиси – Грузия обвинила ЕС в срыве переговоров

Грузинская сторона сохраняет приверженность конструктивному подходу и считает, что в отношениях с партнерами диалог не имеет альтернативы, отмечено в сообщении 19.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Перенос встречи в формате Диалога по правам человека по необоснованной причине создает впечатление отсутствия искреннего желания Брюсселя выслушать аргументированную позицию Тбилиси, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии. Встреча, запланированная на 21 ноября 2025 года в Брюсселе, была перенесена по решению Евросоюза всего за несколько дней до ее проведения. В МИД отметили, что грузинская сторона рассматривала мероприятие как возможность обсудить с ЕС вопросы, по которым общество часто слышит критику со стороны Брюсселя. "Использование данного вопроса для очередных спекуляций вызывает обоснованные сомнения и создает впечатление, что Службой внешних действий ЕС не руководило искреннее желание провести встречу и что Брюссель не готов выслушать аргументированную позицию грузинской стороны, в том числе по тем вопросам, которые использовались для приостановки политического диалога с Грузией", – говорится в комментарии. В ведомстве подчеркнули, что грузинская сторона провела значительную подготовительную работу, чтобы предоставить ЕС полную и своевременную информацию по вопросам повестки дня. С учетом этих потребностей, в состав делегации вошли представители соответствующих ведомств. Грузинская сторона сохраняет приверженность конструктивному подходу и считает, что в отношениях с партнерами диалог не имеет альтернативы, отмечено в сообщении."Соответственно, после полного возобновления приостановленного со стороны Брюсселя диалога мы рассмотрим участие в различных форматах диалога с ЕС", – подчеркнули в ведомстве. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

