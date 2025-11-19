https://sputnik-georgia.ru/20251119/dvukhstoronnie-otnosheniya-i-torgovlya-chto-obsuzhdala-glava-mid-gruzii-v-izraile-295853879.html
Двухсторонние отношения и торговля: Что обсуждала глава МИД Грузии в Израиле
Двухсторонние отношения и торговля: Что обсуждала глава МИД Грузии в Израиле
19.11.2025
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Исторические связи, сотрудничество и перспективы развития отношений стали главными темами обсуждения министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили на встречах с представителями властей Израиля. В ходе встречи с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром министры подчеркнули исторические и культурные связи между Грузией и Израилем и обсудили вопросы двусторонних отношений. Особое внимание было уделено перспективам углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Речь также шла о ситуации в области безопасности в регионе. Глава внешнеполитического ведомства Грузии приветствовала соглашение между Израилем и ХАМАС о первой фазе мирного плана в Газе, подчеркнув особую роль и вклад США и лично президента Трампа в достижение мира в регионе. Министр иностранных дел еще раз подтвердила поддержку Грузией мирного урегулирования конфликта.Кроме того, глава МИД Грузии встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой. На встрече обсуждалось сотрудничество между законодательными органами двух стран и важная роль парламентского измерения в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.В этом контексте была отмечена плодотворная деятельность группы парламентской дружбы Грузия–Израиль. Кроме того, Бочоришвили обсудила партнерские отношения и углубление сотрудничества с министром национальной безопасности Государства Израиль Итамаром Бен-Гвиром. Особый акцент был сделан на динамике отношений в сфере безопасности, правоохранительной деятельности и вопросах эффективной координации между министерствами двух стран. Двухстороннее сотрудничество обсуждалось и на встрече с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Государства Израиль Ави Дихтером. На встрече было подчеркнуто многолетнее партнерство между Грузией и Израилем в сфере сельского хозяйства. Стороны обсудили важные аспекты сотрудничества в области сельского хозяйства, торговли и экономики. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. Так, за первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля.
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Исторические связи, сотрудничество и перспективы развития отношений стали главными темами обсуждения министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили на встречах с представителями властей Израиля.
В ходе встречи с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром министры подчеркнули исторические и культурные связи между Грузией и Израилем и обсудили вопросы двусторонних отношений.
Особое внимание было уделено перспективам углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Речь также шла о ситуации в области безопасности в регионе.
Глава внешнеполитического ведомства Грузии приветствовала соглашение между Израилем и ХАМАС о первой фазе мирного плана в Газе, подчеркнув особую роль и вклад США и лично президента Трампа в достижение мира в регионе.
Министр иностранных дел еще раз подтвердила поддержку Грузией мирного урегулирования конфликта.
Кроме того, глава МИД Грузии встретилась со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой.
На встрече обсуждалось сотрудничество между законодательными органами двух стран и важная роль парламентского измерения в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.
В этом контексте была отмечена плодотворная деятельность группы парламентской дружбы Грузия–Израиль.
Кроме того, Бочоришвили обсудила партнерские отношения и углубление сотрудничества с министром национальной безопасности Государства Израиль Итамаром Бен-Гвиром.
Особый акцент был сделан на динамике отношений в сфере безопасности, правоохранительной деятельности и вопросах эффективной координации между министерствами двух стран.
Двухстороннее сотрудничество обсуждалось и на встрече с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Государства Израиль Ави Дихтером.
На встрече было подчеркнуто многолетнее партнерство между Грузией и Израилем в сфере сельского хозяйства. Стороны обсудили важные аспекты сотрудничества в области сельского хозяйства, торговли и экономики.
Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.
Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. Так, за первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля.