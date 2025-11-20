https://sputnik-georgia.ru/20251120/chislo-avtomobiley-v-gruzii-prevysilo-tri-milliona--295863445.html
Число автомобилей в Грузии превысило три миллиона
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Число автомобилей в Грузии составляет 3,1 миллиона, из которых около 2 миллионов находятся во владении граждан Грузии, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. "В общей сложности в стране насчитывается более 3,1 миллиона автомобилей, что увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий", – сказал Дарахвелидзе.По его словам, по данным за 9 месяцев текущего года в стране уже зарегистрировано 1 972 692 автомобиля, которые находятся в собственности граждан Грузии. Грузия занимает первое место в Европе по смертности в ДТП – замглавы МВД>>>Иностранные граждане за 9 месяцев текущего года, по данным замглавы МВД, ввезли в Грузию 1 151 943 автомобиля. МВД представило в парламент законопроект об увеличении санкций за нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости и нарушение правил маневрирования. По мнению ведомства, повышение штрафов создаст превентивные меры для сокращения смертности на дорогах Грузии.
"В общей сложности в стране насчитывается более 3,1 миллиона автомобилей, что увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий", – сказал Дарахвелидзе.
По его словам, по данным за 9 месяцев текущего года в стране уже зарегистрировано 1 972 692 автомобиля, которые находятся в собственности граждан Грузии.
Иностранные граждане за 9 месяцев текущего года, по данным замглавы МВД, ввезли в Грузию 1 151 943 автомобиля.
МВД представило в парламент законопроект об увеличении санкций за нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости и нарушение правил маневрирования.
По мнению ведомства, повышение штрафов создаст превентивные меры для сокращения смертности на дорогах Грузии.