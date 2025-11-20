https://sputnik-georgia.ru/20251120/gruzinskaya-mechta-nazvala-uslovie-otmeny-spornykh-zakonov-295870562.html

"Грузинская мечта" назвала условие отмены спорных законов

"Грузинская мечта" назвала условие отмены спорных законов

В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы 20.11.2025

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Власти Грузии готовы отменить спорные для Европы законы, если они предложат нам выход как решить проблемы без принятия таких законов, заявил депутат правящей партии Леван Махашвили. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Грузии Эдите Эстрела и Сабина Кудич настоятельно призвали власти в полной мере выполнить рекомендации Венецианской комиссии в отношении законодательства. По их мнению, закон об "иноагентах", закон "О грантах", поправки в Кодекс административных правонарушений несовместимы с европейскими стандартами и нормами, и, как заключила Венецианская комиссия, они должны быть отменены. По его словам, если у ПАСЕ есть готовность реально поддержать Грузию и решить эти проблемы, "Грузинская мечта это сделает. "Пока мы видим, что они не только не поддерживают нас, но и сами являются создателями источника этих проблем. Мы отменим законы, когда этих проблем в Грузии больше не будет", – заявил Махашвили. Другой депутат парламентского большинства Георгий Кахиани отметил, что "Грузинская мечта" готова к конструктивной критике. В первую очередь среди стран-кандидатов, стран региона и по многим показателям опережает, в том числе и государства-члены Евросоюза. С другой стороны, мы слышим оценки, которые не основаны на таких фактах и которые, с нашей точки зрения, совершенно необоснованны. ПАСЕ 29 января 2025 года проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. В "Грузинской мечте" заявляют, что замечание, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Замечание относительно проведения досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлема и выходит за рамки компетенции Ассамблеи. Позже, 10 апреля, ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, в которой осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

