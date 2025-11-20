https://sputnik-georgia.ru/20251120/posledniy-vystrel-ne-pomozhet-premer-gruzii-ob-otmene-bezviza-s-es-i-smene-vlasti-295866637.html

Последний выстрел не поможет! – премьер Грузии об отмене безвиза с ЕС и смене власти

Последний выстрел не поможет! – премьер Грузии об отмене безвиза с ЕС и смене власти

Sputnik Грузия

Кобахидзе подчеркнул, что визалиберализация остается единственным неиспользованным инструментом, однако его применение имело бы смысл лишь в том случае, если... 20.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-20T12:52+0400

2025-11-20T12:52+0400

2025-11-20T13:16+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

ираклий кобахидзе

брюссель

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_939112f0a14fd8924a3e4226304d8632.jpg

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Грузии не угрожает приостановка безвизового режима с Евросоюзом, поскольку это является последним инструментом давления, которым европейская бюрократия вряд ли рискнет воспользоваться, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. По информации грузинских СМИ, оппозиция требует от Брюсселя приостановления визовой либерализации для Грузии. По данным издания, радикальная оппозиция просит иностранных союзников к концу ноября приостановить безвиз для Грузии и убеждает высокопоставленных чиновников в Брюсселе, что давление только на представителей власти не даст результата. "Я не ожидаю такого непродуктивного шага по одной простой причине – это их последнее оружие", – заявил Кобахидзе в эфире передачи "Имеди LIVE". Премьер напомнил, что европейская сторона уже предпринимала меры давления на страну – Грузии не предоставили статус кандидата, не открыли переговоры и с 27 июня 2024 года заморозили процесс евроинтеграции. Кобахидзе подчеркнул, что визалиберализация остается единственным неиспользованным инструментом, однако его применение имело бы смысл лишь в том случае, если бы оно гарантировало возвращение к власти "Нацдвижения". По мнению премьера, этого результата добиться невозможно, поэтому шаг станет нецелесообразным. "В таких условиях, конечно, никому невыгодно делать такой иррациональный шаг. Это главная причина, по которой, я думаю, они сохранят прагматичность и не примут такого решения", – отметил глава правительства. Отвечая на вопрос о возможной "политической кульминации", Кобахидзе подчеркнул, что ожидать ее не стоит. Он заявил, что Грузию ждут "спокойные два года без выборов", и всем политическим силам, включая европейские структуры, следует готовиться к парламентским выборам 2028 года. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20251119/prekraschenie-dialoga-s-gruziey-strategicheskaya-oshibka-es--deputat-295852228.html

тбилиси

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, брюссель, еврокомиссия