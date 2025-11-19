https://sputnik-georgia.ru/20251119/prekraschenie-dialoga-s-gruziey-strategicheskaya-oshibka-es--deputat-295852228.html

Прекращение диалога с Грузией стратегическая ошибка ЕС – депутат

Депутат отметила, Грузия играет ключевую роль в системе европейской безопасности, поэтому Евросоюзу следует возобновить диалог с Тбилиси 19.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Решение Евросоюза прекратить диалог с Грузией является недемократичным шагом и стратегической ошибкой, поскольку без стабильной Грузии невозможно укрепить безопасность Европы, заявила депутат от партии "Сила народа" Эка Сепашвили, выступая с речью на конференции комитетов по европейской интеграции парламентов стран-кандидатов Западных Балкан (COSAP) в Сараево. Согласно опубликованному в начале ноября отчету Еврокомиссии, принятому на фоне заключения Европейского совета 2024 года, Грузия остается страной-кандидатом только на словах – в условиях продолжающегося отката от демократических принципов. "Сам ЕС и Еврокомиссия прекратили диалог с грузинской стороной, что, на мой взгляд, не является демократическим шагом, ведь демократия основана на диалоге, обмене мнениями и дискуссии. Считаю, что остановка процесса диалога со стороны ЕС была крупной стратегической ошибкой, поскольку без стабильности, мира и безопасности в Грузии невозможно построить и укрепить стабильность и систему безопасности Европы", – заявила Сепашвили. Как отметила депутат, Грузия играет ключевую роль в системе европейской безопасности, поэтому Евросоюзу следует возобновить диалог с Тбилиси. По ее словам, именно Брюссель остановил общение, хотя для обсуждения интеграции и внутренних процессов в Грузии необходим обмен мнениями и открытый диалог. Сепашвили отметила, что Грузия уверенно продвигается по пути евроинтеграции. Она напомнила, что согласно опубликованной две недели назад оценке, Грузия превосходит не только все страны-кандидаты, но и ряд членов НАТО и ЕС по ключевым показателям – таким как верховенство закона, эффективность судебной системы, контроль коррупции, прозрачность действий властей и уровень бюрократии. Она подчеркнула, что отчет подготовлен самой Еврокомиссией и демонстрирует реальный прогресс страны, который соответствует стандартам развитых демократических государств. Сепашвили напомнила, что 80% населения поддерживает евроинтеграцию, и именно этот исторический выбор народа и поручено реализовать нынешнему парламенту и правительству. Сепашвили подчеркнула, что возобновление диалога Евросоюза с Грузией было бы правильным и необходимым шагом. По ее словам, это важно для демократического развития, укрепления стабильности и безопасности не только на Южном Кавказе, но и в более широком европейском пространстве, включая Балканы. Она также отметила, что Грузия играет значимую глобальную экономическую роль в обеспечении стабильности как в регионе, так и за его пределами. "Таким образом, диалог, обмен опытом и развитие двустороннего экономического сотрудничества, которое служит интересам наших народов, являются наилучшим путем для решения тех вызовов, перед которыми мы сегодня стоим", – заявила Сепашвили. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

