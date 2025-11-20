"Позорные и озлобленные": мэр Тбилиси встал на защиту сборной Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251120/pozornye-i-ozloblennye-mer-tbilisi-vstal-na-zaschitu-sbornoy-gruzii-295869369.html

20.11.2025

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Игроки сборной Грузии по футболу заслуживают уважения, независимо от побед и поражений, а оскорбления в их адрес недопустимы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Сборная Грузии по футболу провела последний матч отборочного этапа ЧМ–2026 против Болгарии, завершив выступление поражением со счетом 1:2. Матч не оказывал значительного влияния на выход из группы, однако это было четвертое подряд поражение сборной на этапе отбора. Футболисты стали объектом критики со стороны оппозиции и части общественности. По словам Каладзе, в последние дни в адрес игроков национальной сборной Грузии звучат оскорбительные заявления, что, по его мнению, неправильно, поскольку эти футболисты подняли грузинский футбол на новый уровень. "Они завидуют успешным людям, в том числе нашим футболистам. Раньше их также не радовали успехи нашей сборной и ее победы. Это озлобленная группа, которая противостоит всем успехам страны", – отметил Каладзе. Что касается самой национальной сборной, мэр отметил, что бывают как успешные игры, так и проигрыши. "Иначе быть не может. Это футбол. И нельзя выигрывать всегда. Но мы любим и уважаем нашу команду и наших ребят, независимо от поражений и побед. Это молодые люди, которые вернули любовь к грузинскому футболу и подняли его на новый уровень", – заявил Каладзе. Мэр Тбилиси напомнил, как все радовались историческому достижению сборной Грузии – выходу на чемпионат Европы, и подчеркнул, что оскорбления в адрес футболистов после нескольких проигрышей в следующем году являются неправильными и несправедливыми. В 2023 году сборная Грузии стала победителем дивизиона С Лиги наций и завоевала право играть в плей-офф отбора на чемпионат Европы, в финале которого обыграла Грецию в серии пенальти и получила путевку на Евро-2024. На чемпионате Европы, проходившем в Германии, национальная команда Грузии вышла из группы и сыграла в 1/8 финала. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

