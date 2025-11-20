Грузия
Право голоса – только в Грузии: премьер о новом порядке участия диаспоры в выборах
Право голоса – только в Грузии: премьер о новом порядке участия диаспоры в выборах
Кобахидзе подчеркнул, что участие диаспоры в выборах не оказывает существенного влияния на результаты
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Регулирование, касающееся участия избирателей, проживающих за границей, направлено исключительно на защиту государственного суверенитета и обеспечение информированного выбора граждан, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно инициированным изменениям, граждане Грузии, проживающие за границей, смогут голосовать на выборах только после возвращения на родину, непосредственно по месту своей прописки. Как ранее пояснил спикер парламента Шалва Папуашвили, голосование на парламентских выборах будет возможно исключительно в пределах государственных границ Грузии. Премьер подчеркнул, что для принятия взвешенного решения гражданин должен иметь доступ не только к отфильтрованной информации, получаемой через СМИ, социальные сети или от знакомых, но и к непосредственному восприятию ситуации в стране. "Единственный источник информации, который не фильтруется, – это то, что человек видит своими глазами. В конечном итоге человек может сделать действительно информированный выбор только тогда, когда помимо отфильтрованной информации он получает и неотфильтрованную, то есть лично знакомится с ситуацией в стране", – отметил он. Кобахидзе подчеркнул, что участие диаспоры в выборах не оказывает существенного влияния на результаты. По статистике, на последних парламентских выборах за рубежом проголосовали менее 35 тысяч человек, что, по словам премьера, исключает связи с политическими интересами. "Поэтому наше решение лишено субъективных и узкополитических интересов. Нами движет исключительно интерес защиты государственного суверенитета", – подчеркнул Кобахидзе. Он также добавил, что международная практика подтверждает правомерность подобных подходов, и с точки зрения рациональности данное решение является обоснованным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Регулирование, касающееся участия избирателей, проживающих за границей, направлено исключительно на защиту государственного суверенитета и обеспечение информированного выбора граждан, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Согласно инициированным изменениям, граждане Грузии, проживающие за границей, смогут голосовать на выборах только после возвращения на родину, непосредственно по месту своей прописки. Как ранее пояснил спикер парламента Шалва Папуашвили, голосование на парламентских выборах будет возможно исключительно в пределах государственных границ Грузии.

"Когда человек живет в другой юрисдикции, он попадает под влияние этой юрисдикции. В момент выбора избиратель должен находиться только под влиянием собственной юрисдикции и именно в ее рамках принимать решение. Только в таком случае может быть защищен принцип государственного суверенитета", – заявил Кобахидзе.

Премьер подчеркнул, что для принятия взвешенного решения гражданин должен иметь доступ не только к отфильтрованной информации, получаемой через СМИ, социальные сети или от знакомых, но и к непосредственному восприятию ситуации в стране.
"Единственный источник информации, который не фильтруется, – это то, что человек видит своими глазами. В конечном итоге человек может сделать действительно информированный выбор только тогда, когда помимо отфильтрованной информации он получает и неотфильтрованную, то есть лично знакомится с ситуацией в стране", – отметил он.
Кобахидзе подчеркнул, что участие диаспоры в выборах не оказывает существенного влияния на результаты. По статистике, на последних парламентских выборах за рубежом проголосовали менее 35 тысяч человек, что, по словам премьера, исключает связи с политическими интересами.
"Поэтому наше решение лишено субъективных и узкополитических интересов. Нами движет исключительно интерес защиты государственного суверенитета", – подчеркнул Кобахидзе.
Он также добавил, что международная практика подтверждает правомерность подобных подходов, и с точки зрения рациональности данное решение является обоснованным.
