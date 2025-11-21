https://sputnik-georgia.ru/20251121/chto-ne-tak-v-otnosheniyakh-gruzii-i-es-papuashvili-nazval-glavnye-problemy-295880676.html

Что не так в отношениях Грузии и ЕС? Папуашвили назвал главные проблемы

Что не так в отношениях Грузии и ЕС? Папуашвили назвал главные проблемы

Sputnik Грузия

По словам Папуашвили, сегодняшний Брюссель не заинтересован в независимой Грузии, основанной на национальных ценностях 21.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-21T12:52+0400

2025-11-21T12:52+0400

2025-11-21T12:52+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

тбилиси

европа

брюссель

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/04/284695721_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_22c0479d04f3f6a02afc71f74ae53abe.jpg

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Все проблемы во взаимоотношениях Грузии и Евросоюза исходят из Брюсселя, поскольку он утратил связь с европейским путем и ценностями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире передачи "Имеди LIVE". Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет. Глава парламента отметил, что "философия большого и малого", а также "советское мышление", которое проникло в европейские структуры, стало главной причиной нынешних проблем Брюсселя. "Мы, грузины, не позволим Брюсселю присвоить себе Европу, и пусть не говорят с нами от имени Европы. Мы здесь ничем не меньше европейцев. Мы грузины, и, возможно, немного больше, чем кто-то, в том числе в том союзе, государства которого были созданы всего сто лет назад", – отметил Папуашвили. По его словам, сегодняшний Брюссель не заинтересован в независимой Грузии, основанной на национальных ценностях. Европейские структуры, по мнению Папуашвили, хотели бы видеть страну зависимой и готовой беспрекословно выполнять все указания. Папуашвили также провел параллель с отношениями Грузии и США, отметив, что там тоже были "абсолютно неадекватные шаги", но затем произошло "пробуждение" и народ высказал свою позицию. "Такое же пробуждение происходит сегодня и в Евросоюзе – страна за страной выбирает патриотические силы. Брюссель должен измениться: надо менять политику и подходы. Именно в этом – перспектива европейского будущего Грузии", – подчеркнул он. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20251120/posledniy-vystrel-ne-pomozhet-premer-gruzii-ob-otmene-bezviza-s-es-i-smene-vlasti-295866637.html

тбилиси

европа

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, тбилиси, европа, брюссель, еврокомиссия