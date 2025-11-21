Грузия
Что не так в отношениях Грузии и ЕС? Папуашвили назвал главные проблемы
Что не так в отношениях Грузии и ЕС? Папуашвили назвал главные проблемы
По словам Папуашвили, сегодняшний Брюссель не заинтересован в независимой Грузии, основанной на национальных ценностях 21.11.2025
2025-11-21T12:52+0400
2025-11-21T12:52+0400
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Все проблемы во взаимоотношениях Грузии и Евросоюза исходят из Брюсселя, поскольку он утратил связь с европейским путем и ценностями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире передачи "Имеди LIVE". Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет. Глава парламента отметил, что "философия большого и малого", а также "советское мышление", которое проникло в европейские структуры, стало главной причиной нынешних проблем Брюсселя. "Мы, грузины, не позволим Брюсселю присвоить себе Европу, и пусть не говорят с нами от имени Европы. Мы здесь ничем не меньше европейцев. Мы грузины, и, возможно, немного больше, чем кто-то, в том числе в том союзе, государства которого были созданы всего сто лет назад", – отметил Папуашвили. По его словам, сегодняшний Брюссель не заинтересован в независимой Грузии, основанной на национальных ценностях. Европейские структуры, по мнению Папуашвили, хотели бы видеть страну зависимой и готовой беспрекословно выполнять все указания. Папуашвили также провел параллель с отношениями Грузии и США, отметив, что там тоже были "абсолютно неадекватные шаги", но затем произошло "пробуждение" и народ высказал свою позицию. "Такое же пробуждение происходит сегодня и в Евросоюзе – страна за страной выбирает патриотические силы. Брюссель должен измениться: надо менять политику и подходы. Именно в этом – перспектива европейского будущего Грузии", – подчеркнул он. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Что не так в отношениях Грузии и ЕС? Папуашвили назвал главные проблемы

12:52 21.11.2025
По словам Папуашвили, сегодняшний Брюссель не заинтересован в независимой Грузии, основанной на национальных ценностях
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Все проблемы во взаимоотношениях Грузии и Евросоюза исходят из Брюсселя, поскольку он утратил связь с европейским путем и ценностями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире передачи "Имеди LIVE".
Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет.

"Все проблемы, которые существуют сегодня в отношениях Грузии и ЕС, находятся в Брюсселе. Главная проблема в том, что Брюссель отклонился от европейского пути и ценностей… К сожалению, с нынешним Брюсселем в Европу уже никто не идет – в том числе и страны-члены ЕС", – заявил Папуашвили.

Глава парламента отметил, что "философия большого и малого", а также "советское мышление", которое проникло в европейские структуры, стало главной причиной нынешних проблем Брюсселя.
"Мы, грузины, не позволим Брюсселю присвоить себе Европу, и пусть не говорят с нами от имени Европы. Мы здесь ничем не меньше европейцев. Мы грузины, и, возможно, немного больше, чем кто-то, в том числе в том союзе, государства которого были созданы всего сто лет назад", отметил Папуашвили.
По его словам, сегодняшний Брюссель не заинтересован в независимой Грузии, основанной на национальных ценностях. Европейские структуры, по мнению Папуашвили, хотели бы видеть страну зависимой и готовой беспрекословно выполнять все указания.

"С нынешним Брюсселем трудно ожидать доброжелательности по отношению к грузинскому народу по простой причине: они не хотят такую Грузию, какой мы являемся. Они хотят Грузию, стоящую на одной ноге", – отметил Папуашвили.

Папуашвили также провел параллель с отношениями Грузии и США, отметив, что там тоже были "абсолютно неадекватные шаги", но затем произошло "пробуждение" и народ высказал свою позицию.
"Такое же пробуждение происходит сегодня и в Евросоюзе страна за страной выбирает патриотические силы. Брюссель должен измениться: надо менять политику и подходы. Именно в этом перспектива европейского будущего Грузии", подчеркнул он.

Грузия и ЕС

Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС".
27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
0