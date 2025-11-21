https://sputnik-georgia.ru/20251121/shveytsarskie-scheta-ivanishvili-reaktsiya-gruzinskoy-mechty-na-razboynyy-reket-295882633.html

Швейцарские счета Иванишвили: реакция "Грузинской мечты" на "разбойный рэкет"

Швейцарские счета Иванишвили: реакция "Грузинской мечты" на "разбойный рэкет"

Sputnik Грузия

Шантаж в отношении Иванишвили продолжается и направлен на принуждение его поступиться интересами страны, заявил в свою очередь генеральный секретарь правящей... 21.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-21T17:57+0400

2025-11-21T17:57+0400

2025-11-21T17:57+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

шалва папуашвили

каха каладзе

украина

credit suisse

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/11/289037224_0:112:1280:833_1920x0_80_0_0_bab472899bbff86ae8189ec3a25255da.jpg

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Проблемы со счетами Бидзины Иванишвили в швейцарских банках являются обычным разбойным рэкетом, целью которого является давление на почетного председателя партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с целью заставить его использовать свое политическое влияние против интересов страны, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Адвокат Теймураз Циквадзе сообщил, что у Иванишвили нет надежды вернуть спорные средства со швейцарских счетов, даже если он выиграет в последней инстанции. Ранее стороны уже одержали победу в судах в Сингапуре и на Бермудских островах, а окончательное решение третьей инстанции ожидается 24 ноября в Лондоне. По словам Циквадзе, из-за политического давления арестованные средства вряд ли будут возвращены. "Очевидно, что это обычный разбойный рэкет, целью которого является давление на Бидзину Иванишвили, чтобы он использовал свое политическое влияние против интересов нашей страны", – заявил Папуашвили. Он добавил, что за этим процессом наблюдают уже многие годы, и в разных странах институты могут напрямую вмешиваться в финансовые вопросы, решая, кому разрешено распоряжаться средствами, а какие суммы изымать. Папуашвили напомнил, что такие попытки давления происходили даже тогда, когда Иванишвили не был активен в политике. Шантаж в отношении Иванишвили продолжается и направлен на принуждение его поступиться интересами страны, заявил в свою очередь генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он отметил, что Иванишвили сохраняет принципиальную позицию, а команда действует, исходя из интересов Грузии и ее народа. Каладзе считает, что, как и в предыдущих случаях, Иванишвили выиграет этот процесс, однако, скорее всего, решение не будет исполнено. По словам Каладзе, это обычная политическая воля, исполняемая по указанию неформальных правителей. "Мы знаем, какие процессы происходят – существуют неформальные правители, которые управляют миром", – отметил он. Запад против Иванишвили Часть оппонентов власти и представителей гражданского общества давно называют Бидзину Иванишвили "серым кардиналом" грузинской политики. Иванишвили в период правления "Грузинской Мечты" (ГМ) дважды уходил из политики и возвращался обратно. Эти возвращения совпадали с падением рейтингов правящей силы и внутрипартийным кризисом. С 2023 года он является почетным председателем, что позволяет ему выйти из "тени" и открыто участвовать в утверждении кандидатов на политические должности, формирований партийной повестки. Официально Запад не реагировал на критику Иванишвили, хотя грузинский миллиардер ни раз утверждал о введении неформальных санкций против него. Примером служил скандал со счетами в швейцарском банке Credit Suisse в Швейцарии. Банк и его дочерние компании, не объясняя причин, отказывались утверждать финансовые транзакции с его счетов, по сути, не позволяя Иванишвили управлять своими денежными ресурсами. Миллиардер начал масштабную судебную тяжбу, которую успешно выиграл. Банк в 2023 году был признан банкротом и продан, но деньги Иванишвили так и не получил. В своих официальных заявлениях он до сих пор утверждает, что причиной стал его отказ от вовлечения Грузии в конфликт с Россией на Украине, отказ от открытия т.н. "второго фронта". В конце ноября и в начале декабря 2024 года по Тбилиси пронеслась волна насильственных протестов, которые привели к разгонам и арестам. Запад отреагировал введением санкций против официальных сил. Украина среагировала первой, за ней последовали США, Литва, Латвия и Эстония. Первые две ввели финансовые ограничения, страны Прибалтики ограничились запретом на въезд. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20251001/gruziya-idet-po-ostriyu-nozha--ivanishvili-o-vyzovakh-i-ispytaniyakh-pered-vyborami-295165973.html

тбилиси

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, шалва папуашвили, каха каладзе, украина, credit suisse