Сотни мероприятий почти в 20 странах – Грузия продолжает продвигать свое вино

На реализацию госпрограммы по популяризации грузинского вина на стратегических рынках в 2025 году выделено 17,4 млн лари 21.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Грузинское вино было представлено на 29 выставках-фестивалях и около 250 дегустациях-семинарах в 20 странах за 10 месяцев 2025 года с целью увеличения экспортного потенциала и диверсификации рынков сбыта, сообщило Национальное агентство вина. Грузия с 2012 года активно занимается продвижением своего вина. На реализацию госпрограммы по популяризации грузинского вина на стратегических рынках в 2025 году выделено 17,4 млн лари, что на 1,4 млн лари больше, чем в аналогичном бюджете прошлого года. Кроме того, внимание заслуживают винные выставки, конкурсы и фестивали, проводимые по всей Грузии в рамках государственной программы по продвижению грузинского виноделия на местном рынке, которые служат популяризации грузинского вина, повышению потенциала винного туризма и культуры потребления вина. За отчетный период в стране было проведено 23 выставки-фестиваля и 6 дегустаций-конкурсов. Грузинское вино Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом для правительства Грузии. Вино занимает четвертую строчку в списке экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже много лет является основным экспортным рынком для грузинского вина. На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегически важных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона до 16 миллионов лари в 2024 году. Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году. В 2024 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – из страны вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список нематериального культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

