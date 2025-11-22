https://sputnik-georgia.ru/20251122/aleksandr-topuriya-oderzhal-pobedu-nad-bekzatom-almakhanom-v-skhvatke-ufc-295913092.html
Александр Топурия одержал победу над Бекзатом Алмаханом в схватке UFC
Александр Топурия одержал победу над Бекзатом Алмаханом в схватке UFC
Для грузинского бойца это пятая подряд успешная схватка и вторая победа в UFC
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Выступающий за Испанию старший брат чемпиона UFC Ильи Топурия 29-летний Александр в рамках предварительного карда турнира UFC Катар в легчайшем весе (до 61,2 кг) выиграл у казахстанца Бекзата Алмахана. Топурия начал поединок первым номером, делая ставку на точные удары. После эффектного тейкдауна грузинский боец почувствовал себя увереннее и стал больше атаковать. В начале второго раунда Александр Топурия оформил второй тейкдаун. Алмахан избежал серьезного нокдауна, но переломить ход поединка не смог. Топурия одержал победу единогласным решением судей: 30-27, 30-27, 29-28. Для грузинского бойца это пятая подряд успешная схватка и вторая победа в UFC.
Александр Топурия одержал победу над Бекзатом Алмаханом в схватке UFC
Для грузинского бойца это пятая подряд успешная схватка и вторая победа в UFC
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Выступающий за Испанию старший брат чемпиона UFC Ильи Топурия 29-летний Александр в рамках предварительного карда турнира UFC Катар в легчайшем весе (до 61,2 кг) выиграл у казахстанца Бекзата Алмахана.
Топурия начал поединок первым номером, делая ставку на точные удары. После эффектного тейкдауна грузинский боец почувствовал себя увереннее и стал больше атаковать.
В начале второго раунда Александр Топурия оформил второй тейкдаун. Алмахан избежал серьезного нокдауна, но переломить ход поединка не смог.
Топурия одержал победу единогласным решением судей: 30-27, 30-27, 29-28. Для грузинского бойца это пятая подряд успешная схватка и вторая победа в UFC.