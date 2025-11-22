Грузовые перевозки по железной дороге продолжают сокращаться – новые данные

https://sputnik-georgia.ru/20251122/gruzovye-perevozki-po-zheleznoy-doroge-prodolzhayut-sokraschatsya--novye-dannye-295889989.html

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Объем грузовых перевозок по Грузинской железной дороге в третьем квартале 2025 года снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 3,5 миллиона тонн, сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", 9,5% указанного объема приходится на местные перевозки, 32,4% – на международные (без учета транзита) и 58,1% – на транзитные. За третий квартал 22,7% от общего объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 77,3% – на ввозимые. Кроме того, страной-отправителем 32% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом, стал Азербайджан, 29,1% – отправлено Россией. Доля каждой из остальных стран-отправителей составила менее 10% (в общей сложности 38,9%). Самый большой объем грузов (22,1%) вывезли в Армению, 11,6% – в Казахстан, 6,3% – в Россию. Транзит Согласно статистике, 16,2% от общего объема транзитных грузов вывезли в Нидерланды, 10% – в Турцию, 7,2% – в Китай, 2,9% – в Италию, 2,4% – на Украину, 0,7% – в Румынию. За этот период Бразилия стала страной-отправителем 9,2% транзитных грузов, 2,6% – Турция. От общего объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 37,7% составили кокс и рафинированные нефтепродукты, 20,6% – химикаты, химические продукты и искусственные волокна, резиновые и пластмассовые изделия, а 12,6% – металлическая руда и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров. Распределение по товарным группам иное для внутренних перевозок: 59,8% приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров, 20,2% – на кокс и рафинированные нефтепродукты, а 9% – на транспортное оснащение. Что касается международных перевозок, то кокс и рафинированные нефтепродукты (47,7%), прочие неметаллические минеральные продукты (18,9%), металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров (14,5%), продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (3,8%), уголь и лигнит, сырая нефть и природный газ (3,5%), а также химикаты, химические продукты и искусственные волокна (2,9%) ввозились в основном по железной дороге. В то же время на экспорт вывезли химикаты, химическую продукцию и искусственные волокна (25,3%), продукты питания, напитки и табак (24,9%), основные металлы (16,1%) и металлические руды и другую продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров (13,6%). Пассажирские перевозки В июле-сентябре 2025 года ГЖД перевезено 589,1 тысячи пассажиров, на 12,9% меньше, чем за отчетный период 2024 года. За тот же период объем пассажирооборота сократился на 10,9% и составил 144,9 миллиона пассажирокилометров. Согласно статистике, в режиме местного сообщения перевезено 573,4 тысячи пассажиров, что составляет 97,3% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 13% меньше отчетного показателя прошлого года. В режиме международного сообщения перевезено 15,6 тысячи пассажиров, что на 9,3% меньше по сравнению с третьим кварталом 2024 года. 78,3% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 21,7%. Пассажирских перевозок в направлении других пограничных стран в этот период не было. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

