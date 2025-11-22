https://sputnik-georgia.ru/20251122/gruzovye-perevozki-po-zheleznoy-doroge-prodolzhayut-sokraschatsya--novye-dannye-295889989.html
Грузовые перевозки по железной дороге продолжают сокращаться – новые данные
Грузовые перевозки по железной дороге продолжают сокращаться – новые данные
Sputnik Грузия
Грузовые перевозки по железной дороге продолжают сокращаться – новые данные 22.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-22T09:01+0400
2025-11-22T09:01+0400
2025-11-22T09:01+0400
экономика
грузия
новости
грузинская железная дорога
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281449285_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_593d284aa2f9c44b8ec6334115e65f99.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Объем грузовых перевозок по Грузинской железной дороге в третьем квартале 2025 года снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 3,5 миллиона тонн, сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", 9,5% указанного объема приходится на местные перевозки, 32,4% – на международные (без учета транзита) и 58,1% – на транзитные. За третий квартал 22,7% от общего объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 77,3% – на ввозимые. Кроме того, страной-отправителем 32% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом, стал Азербайджан, 29,1% – отправлено Россией. Доля каждой из остальных стран-отправителей составила менее 10% (в общей сложности 38,9%). Самый большой объем грузов (22,1%) вывезли в Армению, 11,6% – в Казахстан, 6,3% – в Россию. Транзит Согласно статистике, 16,2% от общего объема транзитных грузов вывезли в Нидерланды, 10% – в Турцию, 7,2% – в Китай, 2,9% – в Италию, 2,4% – на Украину, 0,7% – в Румынию. За этот период Бразилия стала страной-отправителем 9,2% транзитных грузов, 2,6% – Турция. От общего объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 37,7% составили кокс и рафинированные нефтепродукты, 20,6% – химикаты, химические продукты и искусственные волокна, резиновые и пластмассовые изделия, а 12,6% – металлическая руда и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров. Распределение по товарным группам иное для внутренних перевозок: 59,8% приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров, 20,2% – на кокс и рафинированные нефтепродукты, а 9% – на транспортное оснащение. Что касается международных перевозок, то кокс и рафинированные нефтепродукты (47,7%), прочие неметаллические минеральные продукты (18,9%), металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров (14,5%), продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (3,8%), уголь и лигнит, сырая нефть и природный газ (3,5%), а также химикаты, химические продукты и искусственные волокна (2,9%) ввозились в основном по железной дороге. В то же время на экспорт вывезли химикаты, химическую продукцию и искусственные волокна (25,3%), продукты питания, напитки и табак (24,9%), основные металлы (16,1%) и металлические руды и другую продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров (13,6%). Пассажирские перевозки В июле-сентябре 2025 года ГЖД перевезено 589,1 тысячи пассажиров, на 12,9% меньше, чем за отчетный период 2024 года. За тот же период объем пассажирооборота сократился на 10,9% и составил 144,9 миллиона пассажирокилометров. Согласно статистике, в режиме местного сообщения перевезено 573,4 тысячи пассажиров, что составляет 97,3% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 13% меньше отчетного показателя прошлого года. В режиме международного сообщения перевезено 15,6 тысячи пассажиров, что на 9,3% меньше по сравнению с третьим кварталом 2024 года. 78,3% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 21,7%. Пассажирских перевозок в направлении других пограничных стран в этот период не было. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://sputnik-georgia.ru/20251013/v-gruzii-v-2026-godu-planiruyut-zavershit-stroitelstvo-dorog-srednego-koridora-295282228.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281449285_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_46cd74f390c3809fd43e06d9749150b9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Грузовые перевозки по железной дороге продолжают сокращаться – новые данные
Грузовые перевозки по железной дороге продолжают сокращаться – новые данные
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Объем грузовых перевозок по Грузинской железной дороге в третьем квартале 2025 года снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 3,5 миллиона тонн, сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", 9,5% указанного объема приходится на местные перевозки, 32,4% – на международные (без учета транзита) и 58,1% – на транзитные.
За третий квартал 22,7% от общего объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 77,3% – на ввозимые.
Кроме того, страной-отправителем 32% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом, стал Азербайджан, 29,1% – отправлено Россией. Доля каждой из остальных стран-отправителей составила менее 10% (в общей сложности 38,9%).
Самый большой объем грузов (22,1%) вывезли в Армению, 11,6% – в Казахстан, 6,3% – в Россию.
Согласно статистике, 16,2% от общего объема транзитных грузов вывезли в Нидерланды, 10% – в Турцию, 7,2% – в Китай, 2,9% – в Италию, 2,4% – на Украину, 0,7% – в Румынию.
За этот период Бразилия стала страной-отправителем 9,2% транзитных грузов, 2,6% – Турция.
От общего объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 37,7% составили кокс и рафинированные нефтепродукты, 20,6% – химикаты, химические продукты и искусственные волокна, резиновые и пластмассовые изделия, а 12,6% – металлическая руда и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров.
Распределение по товарным группам иное для внутренних перевозок: 59,8% приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров, 20,2% – на кокс и рафинированные нефтепродукты, а 9% – на транспортное оснащение.
Что касается международных перевозок, то кокс и рафинированные нефтепродукты (47,7%), прочие неметаллические минеральные продукты (18,9%), металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров (14,5%), продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (3,8%), уголь и лигнит, сырая нефть и природный газ (3,5%), а также химикаты, химические продукты и искусственные волокна (2,9%) ввозились в основном по железной дороге.
В то же время на экспорт вывезли химикаты, химическую продукцию и искусственные волокна (25,3%), продукты питания, напитки и табак (24,9%), основные металлы (16,1%) и металлические руды и другую продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров (13,6%).
В июле-сентябре 2025 года ГЖД перевезено 589,1 тысячи пассажиров, на 12,9% меньше, чем за отчетный период 2024 года.
За тот же период объем пассажирооборота сократился на 10,9% и составил 144,9 миллиона пассажирокилометров.
Согласно статистике, в режиме местного сообщения перевезено 573,4 тысячи пассажиров, что составляет 97,3% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 13% меньше отчетного показателя прошлого года.
В режиме международного сообщения перевезено 15,6 тысячи пассажиров, что на 9,3% меньше по сравнению с третьим кварталом 2024 года. 78,3% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 21,7%. Пассажирских перевозок в направлении других пограничных стран в этот период не было.