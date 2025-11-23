https://sputnik-georgia.ru/20251123/gruzinskoe-obschestvo-dolzhno-sokhranit-veru--mestoblyustitel-katolikos--patriarkha-295918793.html
Грузинское общество должно сохранить веру – местоблюститель Католикос- Патриарха
Грузинское общество должно сохранить веру – местоблюститель Католикос- Патриарха
Главной задачей, стоящей перед верующими, является усвоение уроков прошлого, заявил местоблюститель 23.11.2025
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Важность сохранения веры для преодоления трудностей, стоящих перед Грузии, стала основным посланием местоблюстителя Католикос-Патриарха всея Грузии митрополита Шио в День святого Георгия. В Грузии 23 ноября празднуют День святого Георгия, или "Гиоргоба" – так называют торжество в Грузии, один из самых почитаемых религиозных праздников в стране. По его словам, главной задачей, стоящей перед верующими, является усвоение уроков прошлого. "Самый первый, самый главный урок заключается в том, что сегодня мы живы, что мы дошли до сегодняшнего дня и будем жить до тех пор, пока у нас будет вера, верность Церкви Христовой, и пока, несмотря на многие трудности, мы будем устраивать нашу жизнь, жизнь нашей страны по законам, данным Богом", – сказал Шио. Георгий Победоносец – самый чтимый из святых в Грузии, небесный покровитель страны. Почитание святого Георгия в Грузии началось на заре христианства.
В Грузии 23 ноября празднуют День святого Георгия, или "Гиоргоба" – так называют торжество в Грузии, один из самых почитаемых религиозных праздников в стране.
"Если мы хотим и в будущем преодолеть трудности, которые будут стоять перед нашей страной, мы должны твердо сохранять веру, помнить с благодарностью и ценить, что Господь никогда не оставлял нас, не оставлял нас даже в самые трудные моменты истории", – заявил Шио.
По его словам, главной задачей, стоящей перед верующими, является усвоение уроков прошлого.
"Самый первый, самый главный урок заключается в том, что сегодня мы живы, что мы дошли до сегодняшнего дня и будем жить до тех пор, пока у нас будет вера, верность Церкви Христовой, и пока, несмотря на многие трудности, мы будем устраивать нашу жизнь, жизнь нашей страны по законам, данным Богом", – сказал Шио.
Георгий Победоносец – самый чтимый из святых в Грузии, небесный покровитель страны. Почитание святого Георгия в Грузии началось на заре христианства.