https://sputnik-georgia.ru/20251123/gruzinskoe-obschestvo-dolzhno-sokhranit-veru--mestoblyustitel-katolikos--patriarkha-295918793.html

Грузинское общество должно сохранить веру – местоблюститель Католикос- Патриарха

Грузинское общество должно сохранить веру – местоблюститель Католикос- Патриарха

Sputnik Грузия

Главной задачей, стоящей перед верующими, является усвоение уроков прошлого, заявил местоблюститель 23.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-23T21:04+0400

2025-11-23T21:04+0400

2025-11-23T21:04+0400

грузия

новости

общество

религия

гиоргоба

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287966728_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a7724c269e162a5d79e7e561020a2ff7.jpg

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Важность сохранения веры для преодоления трудностей, стоящих перед Грузии, стала основным посланием местоблюстителя Католикос-Патриарха всея Грузии митрополита Шио в День святого Георгия. В Грузии 23 ноября празднуют День святого Георгия, или "Гиоргоба" – так называют торжество в Грузии, один из самых почитаемых религиозных праздников в стране. По его словам, главной задачей, стоящей перед верующими, является усвоение уроков прошлого. "Самый первый, самый главный урок заключается в том, что сегодня мы живы, что мы дошли до сегодняшнего дня и будем жить до тех пор, пока у нас будет вера, верность Церкви Христовой, и пока, несмотря на многие трудности, мы будем устраивать нашу жизнь, жизнь нашей страны по законам, данным Богом", – сказал Шио. Георгий Победоносец – самый чтимый из святых в Грузии, небесный покровитель страны. Почитание святого Георгия в Грузии началось на заре христианства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, религия , гиоргоба