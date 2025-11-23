Грузия празднует День святого Георгия – "Гиоргоба"
Памятник Святому Георгию на площади Свободы.
Праздничные богослужения по случаю Дня святого Георгия пройдут во всех действующих храмах Грузии
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. В Грузии 23 ноября празднуют День святого Георгия, или "Гиоргоба" – так называют торжество в Грузии, один из самых почитаемых религиозных праздников в стране.
Гиоргоба – государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране. Праздничные богослужения, посвященные Дню святого Георгия, по традиции пройдут во всех действующих церквях Грузии.
В Грузии День святого Георгия, или Гиоргоба, отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.
Покровитель Грузии
Георгий Победоносец – самый чтимый из святых в Грузии, небесный покровитель страны. Почитание святого Георгия в Грузии началось на заре христианства.
По преданию, праздник основала святая Нино – просветительница Грузии. По свидетельству Арсения Икалтоэли, духовного отца и учителя царя Давида Агмашенебели (Строителя), просветительница Грузии была двоюродной сестрой Георгия Победоносца.
Икона "Святой Георгий"
Именно от равноапостольной Нино узнали в Грузии о жизни и мученичестве святого Георгия, которого она особо почитала и завещала стране, обращенной ею в христианство, любить его.
Первый храм в честь святого Георгия построил в Грузии в 335 году царь Мириан на месте погребения святой Нино.
Строительство церквей в честь святого Георгия Победоносца, которые особо почитались в народе, стало массовым с IX века – часовни строили не только в городах и селах, но и на вершинах гор.
Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев, пастухов и путников. Ему также молятся об избавлении от демонических сил.
Репродукция фрагмента Хахульской иконы. Святой Георгий. X век. Грузинская перегородчатая эмаль.
Репродукция фрагмента Хахульской иконы. Святой Георгий. X век. Грузинская перегородчатая эмаль.
С древних времен имя Георгий является одним из самых распространенных в Грузии. Оно было и династическим именем грузинских правителей, так как считалось, что царь, пользующийся небесным покровительством святого Георгия, ни в чем не будет знать поражения.
Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия, стал составной частью грузинского сознания и православной веры. Он также запечатлен на государственном гербе Грузии.
Победоносцем святого Георгия назвали за мужество, духовную победу над палачами и чудодейственную помощь людям в опасности.
Святой Георгий 23 ноября по новому стилю был подвергнут колесованию – пытке, которая по жестокости не уступала распятию на кресте, а 6 мая 303 года ему отрубили голову.