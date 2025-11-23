https://sputnik-georgia.ru/20251123/prezident-gruzii-pomiloval-49-osuzhdennykh-295914592.html

Президент Грузии помиловал 49 осужденных

Президент Грузии помиловал 49 осужденных

Sputnik Грузия

Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии 23.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-23T13:23+0400

2025-11-23T13:23+0400

2025-11-23T13:27+0400

грузия

новости

общество

михаил кавелашвили

помилование

гиоргоба

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261367454_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b5c527a2b1dc78961551a62683541751.jpg

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 49 осужденных в связи с праздником Гиоргоба, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы государства. Согласно сообщенным данным, помилование коснулось 14 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, и 34 лица, находящихся в местах заключения. Еще одному гражданину была снята судимость. Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии. Решение принимается лично президентом на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, рассмотревшей заявление осужденного и приговор суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, помилование, гиоргоба