Президент Грузии помиловал 49 осужденных
Президент Грузии помиловал 49 осужденных
Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии 23.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 49 осужденных в связи с праздником Гиоргоба, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы государства. Согласно сообщенным данным, помилование коснулось 14 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, и 34 лица, находящихся в местах заключения. Еще одному гражданину была снята судимость. Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии. Решение принимается лично президентом на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, рассмотревшей заявление осужденного и приговор суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Президент Грузии помиловал 49 осужденных

13:23 23.11.2025 (обновлено: 13:27 23.11.2025)
Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 49 осужденных в связи с праздником Гиоргоба, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы государства.
Согласно сообщенным данным, помилование коснулось 14 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, и 34 лица, находящихся в местах заключения. Еще одному гражданину была снята судимость.
"Использование президентом Грузии предоставленных ему Конституцией исключительных полномочий основано на принципе гуманизма и государственном интересе", – отмечается в сообщении.
Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии. Решение принимается лично президентом на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, рассмотревшей заявление осужденного и приговор суда.
