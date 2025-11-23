https://sputnik-georgia.ru/20251123/prezident-gruzii-pomiloval-49-osuzhdennykh-295914592.html
Президент Грузии помиловал 49 осужденных
Президент Грузии помиловал 49 осужденных
Sputnik Грузия
Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии 23.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-23T13:23+0400
2025-11-23T13:23+0400
2025-11-23T13:27+0400
грузия
новости
общество
михаил кавелашвили
помилование
гиоргоба
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261367454_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b5c527a2b1dc78961551a62683541751.jpg
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 49 осужденных в связи с праздником Гиоргоба, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы государства. Согласно сообщенным данным, помилование коснулось 14 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, и 34 лица, находящихся в местах заключения. Еще одному гражданину была снята судимость. Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии. Решение принимается лично президентом на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, рассмотревшей заявление осужденного и приговор суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261367454_102:164:1164:960_1920x0_80_0_0_7740e3a9c460283e1cd1a452dfe0165b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, помилование, гиоргоба
грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, помилование, гиоргоба
Президент Грузии помиловал 49 осужденных
13:23 23.11.2025 (обновлено: 13:27 23.11.2025)
Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 49 осужденных в связи с праздником Гиоргоба, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы государства.
Согласно сообщенным данным, помилование коснулось 14 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, и 34 лица, находящихся в местах заключения. Еще одному гражданину была снята судимость.
"Использование президентом Грузии предоставленных ему Конституцией исключительных полномочий основано на принципе гуманизма и государственном интересе", – отмечается в сообщении.
Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии. Решение принимается лично президентом на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, рассмотревшей заявление осужденного и приговор суда.