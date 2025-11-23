Рейтинг Fitch отражает положительные тенденции Грузии – власти Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251123/reyting-fitch-otrazhaet-polozhitelnye-tendentsii-gruzii--vlasti-gruzii-295914722.html

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Грузии с "негативного" на "стабильный" 23.11.2025

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Обновленный рейтинг международного рейтингового агентства Fitch Ratings отражает положительные тенденции в развитии Грузии и усилия правительства Грузии в этом направлении, заявляют в экономическом секторе правительства Грузии и Нацбанке. Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", изменив прогноз с "негативного" на "стабильный". По оценке заместителя министра экономики и устойчивого развития Вахтанга Дзабирадзе, улучшение перспективы рейтинга международным агентством подчеркивает устойчивость экономики Грузии к внешним шокам. По его мнению, Fitch также имеет достаточно оптимистичные ожидания в отношении притока прямых иностранных инвестиций, в том числе в обзоре упоминается реализация масштабного проекта "Игл Хиллс". Все это еще раз говорит о правильной и последовательной экономической политике правительства, ориентированной на структурное улучшение экономики, что, в конечном итоге, обеспечивает высокий и устойчивый экономический рост", – заявил Дзабирадзе. А вот заместитель министра финансов Екатерина Гунцадзе отметила, что в оценке отмечается дальнейшее улучшение и положительная динамика международных резервов, торгового дефицита и других важных макроэкономических и фискальных параметров. По мнению первого вице-президента Национального банка Грузии Екатерины Микабадзе, улучшение перспективы суверенного рейтинга Грузии со стороны Fitch является отражением макроэкономической стабильности в стране. "Одним из главных факторов в отчете Fitch является значительный рост международных валютных резервов. По сравнению с октябрем прошлого года резервы увеличились на 37,2% и достигли 5,6 миллиарда долларов США, что является историческим максимумом. Такая динамика резервов особенно важна для стабильности", – заявила Микабадзе. Что написано в отчете Аналитики Fitch отмечают, что экономика Грузии выросла на 7,8% в годовом исчислении в I-III квартале 2025 года, и Fitch ожидает роста на 7,3% в 2025 году, 5,3% – в 2026 году и 5% – в 2027 году. По их мнению, значительное повышение производительности и снижение импортоемкости секторов, стимулирующих рост, таких как информационные и коммуникационные технологии, туризм и транспорт, повысят среднесрочные перспективы роста. Кроме того, по мнению аналитиков международные резервы Грузии увеличились на 37,2% с минимумов октября 2024 года до исторического максимума в 5,6 млрд долларов США на конец октября 2025 года, что эквивалентно 2,8 месяцам текущих платежей. Улучшение отражает покупки центральным банком 1,6 млрд долларов США с начала года и влияние более высоких цен на золото. Улучшению, по мнению аналитиков, также способствовали высокие доходы от туризма, ужесточение требований к резервам по валютным депозитам банков и более широкая тенденция дедолларизации также способствовали увеличению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

