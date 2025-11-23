https://sputnik-georgia.ru/20251123/v-gruzii-otmetili-prazdnik-giorgoba---video-295929422.html

В Грузии отметили праздник Гиоргоба - видео

В Грузии отметили праздник Гиоргоба - видео

Sputnik Грузия

День Святого Георгия 23 ноября особо отмечается в Грузии, он считается небесным покровителем страны. 23.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-23T18:06+0400

2025-11-23T18:06+0400

2025-11-24T18:06+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

гиоргоба

грузинская православная церковь

церковный праздник

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/18/295929171_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f58e2fa303c442a4270a25d09ffcbbcc.jpg

Это большое событие для всех православных верующих в Грузии. Во всех храмах проходят службы, с утра множество людей посещают церкви. В этот день справляются свадьбы, крестины, другие радостные и праздничные события для жителей страны, имеющие особое значение. В Грузии более 80% жителей исповедует православие.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, гиоргоба, грузинская православная церковь, церковный праздник, грузия, видео