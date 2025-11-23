https://sputnik-georgia.ru/20251123/v-gruzii-otmetili-prazdnik-giorgoba---video-295929422.html
В Грузии отметили праздник Гиоргоба - видео
День Святого Георгия 23 ноября особо отмечается в Грузии, он считается небесным покровителем страны. 23.11.2025, Sputnik Грузия
Это большое событие для всех православных верующих в Грузии. Во всех храмах проходят службы, с утра множество людей посещают церкви. В этот день справляются свадьбы, крестины, другие радостные и праздничные события для жителей страны, имеющие особое значение. В Грузии более 80% жителей исповедует православие.
18:06 23.11.2025 (обновлено: 18:06 24.11.2025)
День Святого Георгия 23 ноября особо отмечается в Грузии, он считается небесным покровителем страны.
