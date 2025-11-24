https://sputnik-georgia.ru/20251124/gruziya-menyaet-pravila-pochemu-vlasti-khotyat-zapretit-golosovanie-za-rubezhom-295921581.html

Грузия меняет правила: почему власти хотят запретить голосование за рубежом

Грузия меняет правила: почему власти хотят запретить голосование за рубежом

Sputnik Грузия

На прошлой неделе в парламенте Грузии инициировали изменения в "Избирательный кодекс", которые систематизируют и технически совершенствуют действующие нормы

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Новый законопроект направлен на защиту от внешнего вмешательства и шантажа эмигрантов, а также на укрепление демократии и обеспечение информированного выбора граждан, заявила депутат от партии "Сила народа" Эка Сепашвили. Согласно инициированным изменениям, которые собираются внести в действующий Избирательный кодекс, граждане Грузии, проживающие за границей, смогут голосовать на выборах только после возвращения на родину, непосредственно по месту своей прописки. Голосование на парламентских выборах будет возможно исключительно в пределах государственных границ Грузии. На последних выборах желание проголосовать из-за рубежа выразили около 95 тысяч граждан, однако фактически участие приняли лишь 34 тысячи – примерно 1,5% от общего числа избирателей, сообщил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе. По его словам, среди голосовавших были сторонники разных политических сил, поэтому они не могли повлиять на итоговый результат выборов. "Соответственно, политическая составляющая здесь полностью снята", – подчеркнул Гордуладзе. На прошлой неделе в парламенте Грузии инициировали изменения в Избирательный кодекс, которые систематизируют и технически совершенствуют действующие нормы, уточняют процедуры, а также исключают дублирование норм. Как ранее отметил спикер парламента Шалва Папуашвили, такая модель Избирательного кодекса полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль и Армения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

