Грузия меняет правила: почему власти хотят запретить голосование за рубежом
На прошлой неделе в парламенте Грузии инициировали изменения в "Избирательный кодекс", которые систематизируют и технически совершенствуют действующие нормы 24.11.2025, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284791784_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4614b8430d2104c09526cef59efbe461.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Новый законопроект направлен на защиту от внешнего вмешательства и шантажа эмигрантов, а также на укрепление демократии и обеспечение информированного выбора граждан, заявила депутат от партии "Сила народа" Эка Сепашвили. Согласно инициированным изменениям, которые собираются внести в действующий Избирательный кодекс, граждане Грузии, проживающие за границей, смогут голосовать на выборах только после возвращения на родину, непосредственно по месту своей прописки. Голосование на парламентских выборах будет возможно исключительно в пределах государственных границ Грузии. На последних выборах желание проголосовать из-за рубежа выразили около 95 тысяч граждан, однако фактически участие приняли лишь 34 тысячи – примерно 1,5% от общего числа избирателей, сообщил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе. По его словам, среди голосовавших были сторонники разных политических сил, поэтому они не могли повлиять на итоговый результат выборов. "Соответственно, политическая составляющая здесь полностью снята", – подчеркнул Гордуладзе. На прошлой неделе в парламенте Грузии инициировали изменения в Избирательный кодекс, которые систематизируют и технически совершенствуют действующие нормы, уточняют процедуры, а также исключают дублирование норм. Как ранее отметил спикер парламента Шалва Папуашвили, такая модель Избирательного кодекса полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль и Армения.
Грузия меняет правила: почему власти хотят запретить голосование за рубежом
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Новый законопроект направлен на защиту от внешнего вмешательства и шантажа эмигрантов, а также на укрепление демократии и обеспечение информированного выбора граждан, заявила депутат от партии "Сила народа" Эка Сепашвили.
Согласно инициированным изменениям, которые собираются внести в действующий Избирательный кодекс, граждане Грузии, проживающие за границей, смогут голосовать на выборах только после возвращения на родину, непосредственно по месту своей прописки. Голосование на парламентских выборах будет возможно исключительно в пределах государственных границ Грузии.
"Цель законопроекта – предотвратить вмешательство различных иностранных акторов во внутреннюю политику страны, а во-вторых, защитить наших эмигрантов за рубежом, в отношении которых мы убедились за последние годы, как их шантажируют. Это служит укреплению демократии и тому, чтобы граждане сделали информированный выбор", – заявила Сепашвили.
На последних выборах желание проголосовать из-за рубежа выразили около 95 тысяч граждан, однако фактически участие приняли лишь 34 тысячи – примерно 1,5% от общего числа избирателей, сообщил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе.
По его словам, среди голосовавших были сторонники разных политических сил, поэтому они не могли повлиять на итоговый результат выборов.
"Соответственно, политическая составляющая здесь полностью снята", – подчеркнул Гордуладзе.
На прошлой неделе в парламенте Грузии инициировали изменения в Избирательный кодекс, которые систематизируют и технически совершенствуют действующие нормы, уточняют процедуры, а также исключают дублирование норм.
Как ранее отметил спикер парламента Шалва Папуашвили, такая модель Избирательного кодекса полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль и Армения.