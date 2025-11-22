https://sputnik-georgia.ru/20251122/pravo-emigrantov-golosovat-vazhnye-vizity-i-novye-initsiativy-vlasti--gruziya-za-nedelyu-295897760.html

Право эмигрантов голосовать, важные визиты и новые инициативы власти – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Важный визит Самым главным событием уходящей недели стал визит президента Армении Ваагна Хачатуряна в Грузию. Президент Армении провел встречи со своим коллегой Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили. На встречах обсуждались вопросы расширения стратегического партнерства с Грузией и укрепление связей между странами. При этом президент Армении подчеркнул, что Армения хочет видеть Грузию на предстоящих двух международных форумах в Ереване в 2026 году – 17-й Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17) и 8-м саммите Европейского политического сообщества. Скандальная инициатива А вот самой обсуждаемой темой недели стали предложенные правящей партией "Грузинская мечта" поправки в Избирательный кодекс Грузии. Согласно инициативе, граждане Грузии больше не смогут голосовать за рубежом на парламентских выборах. Эта инициатива в оппозиции и в кругах эмигрантов была расценена как введение запрета на голосование тем гражданам, которые уже давно не проживают в Грузии. Между тем власти заявляют, что никто права у граждан, уехавших за границу, голосовать не отбирает, но они должны для этого вернуться в Грузию. Правда при этом ряд представителей власти отмечает, что это создаст определенные трудности в участии в выборах для проживающих за границей. Ухудшение отношений с Брюсселем На этой неделе по инициативе ЕС сорвалась встреча диалога Грузия–Евросоюз по вопросам защиты прав человека, что вызвало шквал критики грузинской стороны. По информации МИД Грузии, грузинская сторона проделала важную подготовительную работу, чтобы "обеспечить предоставление европейской стороне надлежащей информации по вопросам, предусмотренным повесткой", и именно с учетом этих потребностей была сформирована грузинская делегация с участием соответствующих ведомств. "К сожалению, несмотря на стремление грузинской стороны провести встречу диалога Грузия–ЕС по вопросам защиты прав человека, европейская сторона перенесла ее под совершенно неприемлемым и необоснованным предлогом", – заявили в МИД Грузии, обвинив Брюссель в нежелании выслушать аргументы Грузии. Диалог с США На этой неделе Грузию посетила делегация Государственного департамента США во главе со старшим советником Госдепартамента Джонатаном Асконасом, которая встретилась с главой администрации правительства Леваном Жоржолиани.На встрече грузинская сторона отметила, что правительство Грузии не удовлетворено нынешним уровнем отношений с США и еще раз подтверждает готовность начать обновление стратегического партнерства "с чистого листа". Новые реформы Парламент Грузии уже приступил к рассмотрению новых инициатив, предложенных правительством Грузии. Среди них упразднение Антикоррупционного бюро, отвечающего за мониторинг деклараций чиновников, финансов партий и исполнения закона об "иноагентах" и службы защиты персональных данных. Эти ведомства уже с марта 2026 года будут включены в систему Государственного аудита. Кроме этого, парламент рассматривает введение новых штрафов за нарушение правил ПДД и закона, регулирующего преступность малолетних. А между тем Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2025 года вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 20,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). За отчетный период в страну импортировали продукцию на 15 миллиардов долларов, что на 9,3% больше данных за январь-октябрь 2024 года. Экспорт составил 5,8 миллиарда долларов, что почти на 7% больше по сравнению с данными за десять месяцев 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

2025

