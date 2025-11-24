https://sputnik-georgia.ru/20251124/kak-inostrannye-spetssluzhby-ispolzuyut-smi-v-gruzii--reaktsiya-na-rassledovanie-295923128.html

Как иностранные спецслужбы используют СМИ в Грузии – реакция на расследование

Как иностранные спецслужбы используют СМИ в Грузии – реакция на расследование

Журналистское расследование грузинского телеканала раскрыло схему теневого финансирования антиправительственных СМИ и социальных сетей в Грузии 24.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Теневое финансирование СМИ, которые выступают против суверенитета и демократии государства, означает поддержку деятельности, противоречащей демократическим процессам, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Депутат прокомментировал итоги журналистского расследования передачи "Имедис квира", где утверждается, что в августе 2025 года 22 медиа-структуры объединились в единую сеть, которая действует под видом СМИ и, по данным расследования, обслуживает интересы иностранных спецслужб против Грузии. "Финансирование по теневым схемам на самом деле означает финансирование темных дел, и эти темные дела всегда вступают в конфликт с благородными и здоровыми идеями, проектами и процессами. Такая же ситуация наблюдается и здесь, поскольку эти структуры ведут борьбу против нашего суверенитета, грузинской демократии и экономики", – заявил Ионатамишвили. В этом контексте политик напомнил о заявлении комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос о том, что Евросоюз продолжает поддерживать гражданское общество в Грузии, несмотря на то, что "сейчас это очень сложно". Как отметила Кос, сейчас ЕС ищет способы выделять деньги, не нанося ущерб их существованию. Перевести средства в Грузию для НПО несложно – достаточно открыто сообщить обществу, какие суммы поступают и на какие проекты они тратятся, заявил в свою очередь вице-спикер парламента Гия Вольский. Однако, по его словам, цели таких организаций остаются непрозрачными. "Соответственно, создается сеть, через которую поступают деньги. К сожалению, это, как правило, делается самими грузинами, руками грузин. Мы могли бы назвать и довольно известных людей, их фамилии, и есть целая сеть онлайн-медиа, которая активно работает на этом пропагандистском фронте", – отметил Вольский. Для реализации скрытых кампаний влияния и других психолого-информационных мероприятий, выгодных иностранным спецслужбам, при участии Института общественных дел Грузии (GIPA) в Грузии была создана сеть, состоящая из более чем 800 человек – представителей онлайн-медиа и так называемых журналистов-расследователей. Они функционируют по плану, разработанному спецслужбами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

